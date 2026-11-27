Δύο αντίθετα συναισθήματα είχαν οι προπονητές του Απόλλωνα και της ΑΕΚ, μετά το μεταξύ τους παιχνίδι.

Πρώτα ο προπονητής των γαλάζιων, Ερνάν Λοσάδα, εμφανώς απογοητευμένος για την ήττα της ομάδας του, στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν είχε καθόλου βοήθεια από τον πάγκο.

«Περίμενα περισσότερα από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο και ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που τα λεπτά τους είναι περιορισμένα» ανάφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ως αλλαγή έπαιξαν οι Σιήκκης, Μπαλογιάννης, Μπράουν, Ούγκμπο και Ανδρέου.

Από την Ρούμπεν Σέγιες αποθέωσε τους παίκτες που πέρασαν ως αλλαγή, λέγοντας ότι βοήθησαν αρκετά, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους Εκπολό και Χάμπο που έπαιξαν περισσότερα λεπτά, καθώς ήταν οι πρώτες αλλαγές. Οι Σαμπορίτ, Τρίκα και Γιουσέφ μπήκαν μετέπειτα.