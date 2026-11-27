Το σφύριγμα της λήξης στην «Αρένα», βρήκε την ΑΕΚ να πανηγυρίζει μία σπουδαία νίκη επί του Απόλλωνα που έφερε αύξηση της διαφοράς από τη 2η θέση (+4), άφησε εφτά βαθμούς πίσω τους κυανόλευκους ενώ βάζει πίεση σε «αιώνιους», Πάφο και Άρη.

Τα πανηγύρια ήταν ξέφρενα μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τους παίκτες να γίνονται σύνθημα στα χείλη των οπαδών που ζήτησαν έντονα πρωτάθλημα.









