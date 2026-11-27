Με την ΑΕΚ να εδραιώνεται στην κορυφή της βαθμολογίας, αυξάνοντας την απόσταση από ΑΕΛ και Απόλλωνα και βάζοντας πίεση στις υπόλοιπες ομάδες των πάνω διαζωμάτων, άνοιξε η αυλαία στην 11η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε με 2-0 του Απόλλωνα από τον οποίο απέχει πλέον εφτά βαθμούς, ενώ άφησε τέσσερις πίσω την ΑΕΛ που άφησε δύο βαθμούς εντός έδρας, κόντρα στον Ολυμπιακό, φέρνοντας ισοπαλία 1-1. Σημειώνεται ότι για τους μαυροπρασίνους είναι η έβδομη ισοπαλία.

Μετά τη νίκη της ΑΕΚ, η πίεση μεταφέρεται και στους υπόλοιπους διεκδικητές μίας θέσης στην πρώτη εξάδα και οι οποίοι αγωνίζονται το επόμενο τριήμερο.

Την Παρασκευή (27/11) διεξάχθηκε και ο αγώνας ανάμεσα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου και την Ομόνοια Αραδίππου, που έφεραν ισοπαλία 1-1.

ΕΝΘΕΤΟ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ - Απόλλων 2-0

(9΄ πέν. Μιλίτσεβιτς, 67΄ Αντερέγκεν)

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 1-1

(83΄ Τζόφρι/47΄ Ηρακλέους)

Ομόνοια 29Μ - Ομόνοια Αρ. 1-1

(13΄ Φερνάντες / 24΄ Λομόνακο)

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου

18:00 ΑΠΟΕΛ - Krasava E.N.Y.

18:00 Ανόρθωση - Καρμιώτισσα

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου

19:00 Πάφος FC - Άρης

Δευτέρα, 30 Nοεμβρίου

19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ {12η αγωνιστική)

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου

19:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου

18:00 Καρμιώτισσα – ΑΠΟΕΛ

19:00 Απόλλων - Ομόνοια Αρ.

19:00 Ολυμπιακός - Ανόρθωση

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου

18:00 Άρης - Ομόνοια 29ης Μαΐου

19:00 Ομόνοια - Πάφος F.C.

19:00 Krasava E.N.Y. - Νέα Σαλαμίνα