ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ που «φωνάζει» δυνατά, οι χαμένοι Λεμεσιανοί και η... πίεση στους άλλους
ΓΗΠΕΔΟ
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Το σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί μετά το σερβίρισμα τριών αναμετρήσεων για την 11η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.
Με την ΑΕΚ να εδραιώνεται στην κορυφή της βαθμολογίας, αυξάνοντας την απόσταση από ΑΕΛ και Απόλλωνα και βάζοντας πίεση στις υπόλοιπες ομάδες των πάνω διαζωμάτων, άνοιξε η αυλαία στην 11η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.
Η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε με 2-0 του Απόλλωνα από τον οποίο απέχει πλέον εφτά βαθμούς, ενώ άφησε τέσσερις πίσω την ΑΕΛ που άφησε δύο βαθμούς εντός έδρας, κόντρα στον Ολυμπιακό, φέρνοντας ισοπαλία 1-1. Σημειώνεται ότι για τους μαυροπρασίνους είναι η έβδομη ισοπαλία.
Μετά τη νίκη της ΑΕΚ, η πίεση μεταφέρεται και στους υπόλοιπους διεκδικητές μίας θέσης στην πρώτη εξάδα και οι οποίοι αγωνίζονται το επόμενο τριήμερο.
Την Παρασκευή (27/11) διεξάχθηκε και ο αγώνας ανάμεσα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου και την Ομόνοια Αραδίππου, που έφεραν ισοπαλία 1-1.
ΕΝΘΕΤΟ
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΚ - Απόλλων 2-0
(9΄ πέν. Μιλίτσεβιτς, 67΄ Αντερέγκεν)
ΑΕΛ - Ολυμπιακός 1-1
(83΄ Τζόφρι/47΄ Ηρακλέους)
Ομόνοια 29Μ - Ομόνοια Αρ. 1-1
(13΄ Φερνάντες / 24΄ Λομόνακο)
Σάββατο, 28 Νοεμβρίου
18:00 ΑΠΟΕΛ - Krasava E.N.Y.
18:00 Ανόρθωση - Καρμιώτισσα
Κυριακή, 29 Νοεμβρίου
19:00 Πάφος FC - Άρης
Δευτέρα, 30 Nοεμβρίου
19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ {12η αγωνιστική)
Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου
19:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ
Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου
18:00 Καρμιώτισσα – ΑΠΟΕΛ
19:00 Απόλλων - Ομόνοια Αρ.
19:00 Ολυμπιακός - Ανόρθωση
Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου
18:00 Άρης - Ομόνοια 29ης Μαΐου
19:00 Ομόνοια - Πάφος F.C.
19:00 Krasava E.N.Y. - Νέα Σαλαμίνα