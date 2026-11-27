Σε δύο ξεχωριστές καταγγελίες κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός και του προπονητή της, Γιώργου Μπαρτζώκα, προχώρησε την Παρασκευή (27/11) η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ζητώντας την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για διαφορετικές υποθέσεις.

Η πρώτη προσφυγή κατατέθηκε στο Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο του ΕΣΑΚΕ και αφορά την ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις για τα γεγονότα των περσινών τελικών της Basket League. Οι «πράσινοι» κάνουν λόγο για στοχοποίηση των δικαστών και υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση έπληξε το κύρος της αθλητικής Δικαιοσύνης, προκαλώντας παράλληλα αντιδράσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δεύτερη καταγγελία αφορά τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, σχετικά με το πρόστιμο των 50.000 ευρώ που του είχε επιβληθεί για τη συμπεριφορά του μετά τον δεύτερο περσινό τελικό. Ο Παναθηναϊκός αμφισβητεί την περιγραφή του περιστατικού από τον Έλληνα τεχνικό και ζητά την πειθαρχική τιμωρία τόσο του ίδιου όσο και της ΚΑΕ Ολυμπιακός.