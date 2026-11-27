Για την παρουσία Κονγκολέζων παικτών στις προπονήσεις της ΑΕΛ αναφέρθηκε ο προπονητής της ομάδας, Ούγκο Μαρτίνς.

«Μου αρέσουν οι Αφρικανοί παίκτες, στην Πορτογαλία έχουμε πολλούς. Πιστεύω ότι έχουν διαφορετικά στοιχεία από τους παίκτες στην Ευρώπη. Μπορούν να προσφέρουν και άλλα πράγματα που λείπουν από τους Ευρωπαίους παίκτες» σημείωσε και πρόσθεσε: «Ήρθαν για να δουλέψουν σκληρά, δίνουν περισσότερη ποιότητα στην προπόνηση και έχουν την σωστή νοοτροπία για να παλέψουν για διάκριση».