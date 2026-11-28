Η Εθνική Mπάσκετ της Ελλάδας «αυτοκτόνησε» στο θρίλερ του «Τ-Center» και ηττήθηκε από τη Γεωργία, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης. Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει τη γαλανόλευκη σε εξαιρετικά δύσκολη θέση για πρόκριση στο Παγκόσμιο. Με τρεις αγώνες να απομένουν, οι τρεις νίκες στα παιχνίδια που έχουν απομείνει, είναι μονόδρομος. Ωστόσο, ακόμη και να σημειώσει το απόλυτο των νικών, θα χρειαστεί συνδυασμό αποτελεσμάτων από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις των άλλων ομάδων.

Την Κυριακή στις 19:00 έχει πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στην Ισπανία εκτός έδρας η οποία έχει ρεκόρ 6-3. Εφόσον κερδίσει, τότε θα μπορεί να σκέφτεται τη μάχη με την Ουκρανία (26/02) και Γεωργία (01/03). Ειδάλλως, θα καταγράψει ένα μαύρο οδοιπορικό, σε έναν όμιλο που φάνταζε εύκολος.

Εκτός επιλογών του Σπανούλη, τέθηκε ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος τραυματίστηκε στην αρχή της παράτασης έπειτα από τρομακτική πτώση στο παρκέ και υπέστη θλάση οπίσθιου δικέφαλου μηριαίου.