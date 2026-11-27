Μπορεί η ΑΕΛ να απώλεσε δύο βαθμούς στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όμως ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού ανάφερε ότι «είμαστε καλό δρόμο».

«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε και αξίζαμε. Ο Ολυμπιακός κατά την άποψη μου άξιζε να πάρει περισσότερους βαθμούς από όσους πήρε. Έχουν καλή οργάνωση, κάνουν εξαιρετική δουλειά με τον προπονητή Κωστή και για μένα είναι ομάδα του προπονητή» είπε και πρόσθεσε: «Όσον αφορά τον αγώνα είχαμε πολλές ευκαιρίες και μάλιστα ξεκάθαρες για να σκοράρουμε. Δυστυχώς κάποιες φορές δεν ελέγχουμε το αποτέλεσμα αλλά οι παίκτες έκαναν καλό παιχνίδι. Χάσαμε δύο βαθμούς αλλά είμαστε σε καλό δρόμο και μπορώ να πω ότι είμαστε λυπημένοι με το αποψινό αποτέλεσμα».

Έπειτα τόνισε: «Δεν παίζαμε μόνοι μας απόψε. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πιέζει αλλά και πάλι είχαμε ευκαιρίες. Δείξαμε ότι είμαστε πιο φρέσκοι το τελευταίο μισάωρο και ακόμα και μεγάλες ομάδες ανά το παγκόσμιο υποφέρουν το πρώτο ημίχρονο όπως η Ρεάλ Μαδρίτης».

Για τον Τζόφρι: «Είναι στρατηγική. Με την Ομόνοια ξεκίνησε και δεν έβαλε τέρμα, ωστόσο στα άλλα γκολ ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε. Τον πιστεύω πολύ, είναι σε καλή κατάσταση, την περασμένη αγωνιστική του είπα θα είσαι ο πολυτιμότερος, σήμερα σκόραρε και γενικώς είναι ένας παίκτης που βοηθάει και θα βοηθήσει στο μέλλον».

Για του Κονγκολέζους: «Μου αρέσουν οι Αφρικανοί παίκτες, στην Πορτογαλία έχουμε πολλούς. Πιστεύω ότι έχουν διαφορετικά στοιχεία από τους παίκτες στην Ευρώπη. Μπορούν να προσφέρουν και άλλα πράγματα που λείπουν από τους Ευρωπαίους παίκτες. Ήρθαν για να δουλέψουν σκληρά, δίνουν περισσότερη ποιότητα στην προπόνηση και έχουν την σωστή νοοτροπία για να παλέψουν για διάκριση».