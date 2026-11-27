Μπορεί η Ομόνοια 29ης Μαΐου να στόχευε στη νίκη στον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου, για να ανοίξει τις διαφορές, όμως η ισοπαλία δεν ήταν καλό αποτέλεσμα τόνισε ο προπονητής των πρασίνων, Φάτζιο Μπούις.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο θέλαμε να κερδίσουμε για να μεγαλώσουμε τη διαφορά. Δεν τα καταφέραμε, αλλά η ισοπαλία δεν ήταν κακό αποτέλεσμα» ανάφερε αρχικά.

Για τη συνέχεια: «Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί και να συνεχίσουμε τη δουλειά. Προσπαθήσαμε, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη στήριξή του».