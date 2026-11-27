Η Ομόνοια 29ης Μαΐου και η Ομόνοια Αραδίππου κυνήγησαν με… μανία τη νίκη στην Περιστερώνα, όμως εν τέλει πήραν από έναν βαθμό (1-1). Οι γηπεδούχοι έφτασαν στους 12, κρατώντας τη διαφορά από τα «περιστέρια» στο +5 που έφτασαν τους εφτά βαθμούς.

Σε μία αναμέτρηση όπου το VAR είχε την… τιμητική του. Οι πράσινοι άνοιξαν το σκορ με τον Φερνάντες στο 13ο λεπτό, με τον Λομόνακο να «απαντά» στο 24ο λεπτό. Προηγουμένως (5΄) το VAR έλεγξε κατά πόσο η κεφαλιά του Άμπρι πέρασε τη γραμμή, όμως αποφάσισε… όχι. Όπως δεν μέτρησε και το γκολ του Τσέρνιγκοϊ στο 43΄ καθώς η μπάλα είχε περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου στο ξεκίνημα της φάσης.

Στην επανάληψη, ο ρεφ Λιοτατής έδωσε πέναλτι για χέρι αλλά του το… πήρε πίσω ο Θεουλή ενώ στο 73ο λεπτό σκόραρε ο Σένιτς για τους πράσινους, ωστόσο τα… πανηγύρια κράτησαν για λίγο αφού ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στο 81ο λεπτό το πλασέ του Λομόνακο σταμάτησε στο δοκάρι, στην τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα.

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ: Μαυραντώνης, Παντελή, Καιάφας (90΄ Μπέιτς), Χαντάκιας, Σέντις, Φιάκας, Νουακάλι (90+7′ Αριστοτέλους), Τσέρνιγκοϊ (90΄ Παττίχης), Φερνάντες (67′ Μοράις), Βλαχομήτρος (67′ Τίρνεϊ), Άμπρι.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.: Ζίβκοβιτς, Αντωνίου, Φαν Μούλεμ, Χριστοφή, Ντε Μάρκο, Χάιρο, Χαβέλκα (64′ Πέτροβιτς), Ελ Μπουχαταουί (83΄ Ευριπίδου), Κουμουρής (83΄ Πλουμέν), Λομόνακο (90΄ Κέρτις), Ποντικός (64′ Γκονζάλες).

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 90+4΄ Άμπρι, 90+7΄ Αριστοτέλους / 52΄ Χαβέλκα, 82΄ Γκονζάλες

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λιοτατής Νικόλας

Α’ Βοηθός: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β’ Βοηθός: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Σωκράτους Κυριάκος