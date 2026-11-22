Με νίκες των γηπεδούχων ομάδων ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική στη Β' Κατηγορία.

Ο Ακρίτας επικράτησε με 2-1 της Δόξας, η οποία έχασε έδαφος, παραμένοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας, ενώ η ΑΕΠ Πολεμιδιών νίκησε με 1-0 την Αναγέννηση Δερύνειας και βρίσκεται στην 6η θέση.

Αναλυτικά:

Παρασκευή (20/11)

ΠΑΕΕΚ – Χαλκάνορας 3-0

Σάββατο (21/11)

Διγενής Μόρφου – Ένωση 0-0

Σπάρτακος - Ηρακλής Γερ. 2-0

Εθνικός – ΑΣΙΛ 7-0

Ερμής - Αγία Νάπα 2-1

ΜΕΑΠ – ΑΠΕΑ 2-0

Κυριακή (22/11, 14:30)

ΑΕΠ Πολεμιδιών - Αναγέννηση Δερ. 1-0

Ακρίτας - Δόξα 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγ.)

1. Eθνικός 21

2. ΠΑΕΕΚ 19

3. Δόξα 17

4. Ένωση 17

5. Ερμής 13

6. ΑΕΠ Πολ. 12

7. ΑΠΕΑ Ακρ. 11

8. ΑΣΙΛ 10

9, Σπάρτακος 9

10. Ακρίτας 9

11, Ηρακλής Γερ. 8

12. Διγενής Μ. 7

13. Αναγέννηση Δερ. 7

14. Χαλκάνορας 6

15. Αγία Νάπα 5

16. ΜΕΑΠ 5