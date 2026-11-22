Νίκες για Ακρίτα και ΑΕΠ, έχασε έδαφος η Δόξα
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής.
Με νίκες των γηπεδούχων ομάδων ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική στη Β' Κατηγορία.
Ο Ακρίτας επικράτησε με 2-1 της Δόξας, η οποία έχασε έδαφος, παραμένοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας, ενώ η ΑΕΠ Πολεμιδιών νίκησε με 1-0 την Αναγέννηση Δερύνειας και βρίσκεται στην 6η θέση.
Αναλυτικά:
Παρασκευή (20/11)
ΠΑΕΕΚ – Χαλκάνορας 3-0
Σάββατο (21/11)
Διγενής Μόρφου – Ένωση 0-0
Σπάρτακος - Ηρακλής Γερ. 2-0
Εθνικός – ΑΣΙΛ 7-0
Ερμής - Αγία Νάπα 2-1
ΜΕΑΠ – ΑΠΕΑ 2-0
Κυριακή (22/11, 14:30)
ΑΕΠ Πολεμιδιών - Αναγέννηση Δερ. 1-0
Ακρίτας - Δόξα 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγ.)
1. Eθνικός 21
2. ΠΑΕΕΚ 19
3. Δόξα 17
4. Ένωση 17
5. Ερμής 13
6. ΑΕΠ Πολ. 12
7. ΑΠΕΑ Ακρ. 11
8. ΑΣΙΛ 10
9, Σπάρτακος 9
10. Ακρίτας 9
11, Ηρακλής Γερ. 8
12. Διγενής Μ. 7
13. Αναγέννηση Δερ. 7
14. Χαλκάνορας 6
15. Αγία Νάπα 5
16. ΜΕΑΠ 5