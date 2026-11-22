Η Γιουβέντους συνεχίζει στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας αυτή τη φορά άνετα με 4-0 της Βενέτσια στο Τορίνο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Serie A. Μάλιστα, οι παίκτες του Λουτσιάνο Σπαλέτι σημείωσαν όλα τα τέρματα της αναμέτρησης στο δεύτερο ημίχρονο και μέσα σε διάστημα 18 λεπτών!

Το πρώτο 45λεπτο κύλησε χωρίς αξιόλογες φάσεις, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια χωρίς να έχει αλλάξει το σκορ. Στην επανάληψη, όμως, η Βέκια Σινιόρα πάτησε... γκάζι. Πρώτος ο Βολτεμάντε έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 53ο λεπτό και ο Κουπμάινερς διπλασίασε τα τέρματα της Γιούβε κάνοντας το 2-0 έξι λεπτά αργότερα.

Στο 65’ ο Καμπάλ βρήκε δίχτυα με κεφαλιά για το 3-0, ενώ το τελικό 4-0 διαμόρφωσε με πέναλτι ο Κόλο Μουανί.

Με αυτό το τρίποντο, οι Μπιανκονέρι έφτασαν τους 21 βαθμούς και βρίσκονται πλέον στην 6η θέση της κατάταξης, 11 πόντους πίσω από την πρωτοπόρο Λάτσιο του Χρήστου Μανδά. Στον αντίποδα, η Βενέτσια βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού και στη 19η θέση, με μόλις 6 βαθμούς συγκομιδή.

Οι ενδεκάδες

Γιουβέντους: Βικάριο, Τσελίκ (68′ Γκάτι), Μπρέμερ, Κέλι, Καμπάλ, Κουπμάινερς, Ντάγκλας Λουίζ (46′ Πάπε Σαρ), Ζεγκρόβα, Αλαϊμπέγκοβιτς (46′ Βολτεμάντε), ΜακΚένι, Κόλο Μουανί

Βενέτσια: Στάνκοβιτς, Χαλχάλ, Μορένο, Χουάν Ζεσούς, Ενότ, Κίκε Πέρεθ, Σοχμ (68′ Νταγκάσο), Μπούσιο, Χαπς, Λάουμπερμπαχ (68′ Γεμπόα), Άνταμς

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