Το… ορεκτικό θα σερβιριστεί απόψε (19:00), με την 3η στη βαθμολογία ΠΑΕΕΚ να υποδέχετ αι τον Χαλκάνορα, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι τηλεοπτικό.

Τα άλλα εφτά ματς θα γίνουν το Σάββατο (14:30), με τον πρωτοπόρο Εθνικό να παίζει εντός έδρας με τον ΑΣΙΛ ενώ δύσκολη έξοδο έχει η 2η Δόξα. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις είναι: Ακρίτας Χλ. - Δόξα, Διγενής Μόρφου - Ένωση, Σπάρτακος - Ηρακλής, Ερμής - Αγία Νάπα, Εθνικός Άχνας - ΑΣΙΛ, ΜΕΑΠ - ΑΠΕΑ Ακρ., ΑΕΠ Πολ. - Αναγέννηση Δερύνειας.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Εθνικός Άχνας 18, Δόξα 17, ΠΑΕΕΚ 16, Ένωση 16, ΑΠΕΑ Ακρ. 11, Ερμής 10, ΑΣΙΛ 10, ΑΕΠ Πολεμιδιών 9, Ηρακλής Γερ. 8, Αναγέννηση Δερύνειας 7, Χαλκάνορας 6, Ακρίτας Χλ. 6, Διγενής Μόρφου 6, Σπάρτακος 6, Αγία Νάπα 5, ΜΕΑΠ 2.