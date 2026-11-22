Τον δρόμο προς τα δίχτυα βρήκε η ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 18ο λεπτό της συνάντησης.

Ο Χρβόγε Μιλίτσεβιτς ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ εκτός περιοχής και με ένα εξαιρετικό, δυνατό και τεχνικό χτύπημα έστειλε την μπάλα συστημένη στο δεξί «παραθυράκι» της εστίας του Ταλιχμανίδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποκρούσει, παρά την προσπάθειά του.

Αυτό μάλιστα ήταν και το πρώτο φετινό γκολ του Βόσνιου αμυντικού στο πρωτάθλημα!