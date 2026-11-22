Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παραμένει η ΑΕΚ, η οποία πέρασε νικηφόρα από το ΓΣΠ επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπιακού, για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος, και έφτασε τους 23 βαθμούς. Το χρυσό γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε στο 18ο λεπτό ο Χρβόγε Μιλίτσεβιτς με μια εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ!

Οι μαυροπράσινοι, από την πλευρά τους, πάλεψαν βελτιώθηκαν αισθητά στην επανάληψη και πίεσαν για την ισοφάριση, όμως δεν τα κατάφεραν να πετύχουν δεύτερη σερί μεγάλη νίκη μετά από αυτή σε βάρος του Απόλλωνα.

Προβάδισμα από στημένο

Με προβάδισμα της ΑΕΚ (0-1) ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα της Λάρνακας μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και έψαξε από νωρίς το γκολ, καταγράφοντας την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 9ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Πηλέα, ο Φαν ντερ Χορν έπιασε την κεφαλιά, όμως ο Φραντζής έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

Η υπεροχή των φιλοξενούμενων καρποφόρησε τελικά στο 18ο λεπτό, όταν ο Μιλίτσεβιτς με μια εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του Ταλιχμανίδη, ανοίγοντας το σκορ.

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και βελτιώθηκε στον μεσοεπιθετικό τομέα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να βρει τη μεγάλη φάση. Μέχρι την ανάπαυλα η ΑΕΚ διαχειρίστηκε το υπέρ της σκορ χωρίς να απειλήσει ξανά, αλλά και χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερα.

Βελτιωμένος, αλλά…

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε αισθητά βελτιωμένος στο οργανωτικό κομμάτι και προσπάθησε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Παρότι οι φιλοξενούμενοι απείλησαν πρώτοι στο 50ό λεπτό με το κοντινό σουτ του Μπάγιτς που απέκρουσε ο Ταλιχμανίδης, οι μαυροπράσινοι ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα και ασκούσαν πίεση στην ΑΕΚ για την ισοφάριση.

Ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ στο 56’ με ένα εξαιρετικό σουτ του Λώλη, όμως ο Παλεάρι πραγματοποίησε εξίσου σπουδαία απόκρουση, ενώ στο 61’ ο Ιταλός τερματοφύλακας μπλόκαρε και το σουτ του Βρίκκη. Αφού η ΑΕΚ έχασε καλή ευκαιρία στο 64’ με το άστοχο κοντινό πλασέ του Αντερέγκεν, οι γηπεδούχοι δημιούργησαν νέα επικίνδυνη στιγμή στο 68’, με τον Πηλέα να διώχνει σωτήρια μέσα από τη μικρή περιοχή το σουτ του Πεχλιβάνη.

Στα τελευταία δέκα λεπτά, ωστόσο, η ομάδα της Λάρνακας ανέβασε ξανά ρυθμούς, ισορρόπησε το παιχνίδι και πλησίασε μάλιστα σε ένα δεύτερο γκολ στο 83’, όταν το κοντινό σουτ του Ολιβάν πέρασε άουτ. Έτσι, το 0-1 του πρώτου μέρους έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, χαρίζοντας στην ΑΕΚ ένα πολύτιμο διπλό.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος της αναμέτρησης.

-Στα τελευταία δέκα λεπτά η ΑΕΚ ανέβηκε και πλησίασε στο γκολ.

83' Καλή φάση για την ΑΕΚ με τον Ολιβάν να κάνει το σουτ από κοντά και την μπάλα να βγαίνει άουτ.

68' Επικίνδυνη φάση για τον Ολυμπιακό, με το σουτ του Πεχλιβάνη, αλλά ο Πηλέας διώχνει την μπάλα μέσα από τη μικρή περιοχή.

64' Ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Αντερέγκεν να μην μπορεί να πλασάρει εύστοχα από κοντά.

-Καλύτερος ο Ολυμπιακός, προσπαθεί να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.

61΄ Σουτ του Βρίκκη, η μπάλα στα χέρια του Παλεάρι. Πιέζει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ για την ισοφάσριση.

56' Εξαιρετικό σουτ από τον Λώλη, εξαιρετική και η απόκρουση του Παλεάρι.

-Αισθητά βελτιωμένος στο οργανωτικό κομμάτι ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο.

50' Πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μπάγιτς να κάνει από κοντά το σουτ, αλλά τον Ταλιχμανίδη να αποκρούει.

-Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος.

-Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

-Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να απειλήσει την εστία των μαυροπρασίνων μετά το προβάδισμά της, αλλά ούτε κινδύνεψε.

34' Σουτ από τον Σάββα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων η μπάλα, με τον Παλεάρι να ελέγχει την κατάσταση.

-Προσπαθεί να αντιδράσει ο Ολυμπιακός, ωστόσο, παρά το ότι βελτιώθηκε σε σημαντικό βαθμό μεσοεπιθετικά δεν βρήκε τη μεγάλη ευκαιρία.

21' Σουτ του Γκόμες απέκρουσε ο Παλεάρι.

18' ΦΟΒΕΡΟ ΓΚΟΛ με υπογραφή Μιλίτσεβιτς! Με απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι« της εστίας του Ταλιχμανίδη.

13΄ Σουτ από τον Σάββα, ψηλά πάνω από τα δοοκάρια η μπάλα

-Μπήκε καλύτερα η ομάδα της Λάρνακας και ψάχνει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

9' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Πηλέα, ο Φαν ντερ Χορν, πιάνει την κεφαλιά και πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα, ο Φραντζής διώχνει σε κόρνερ.

5' Γυριστό σουτ του Μπάγιτς, η μπάλα έξω.

1' Κεφαλιά του Σάββα, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Σέντρα στο ματς:

Ολυμπιακός: Ταλιχμανίδης, Ζ. Φελίπε, Ταμάς, Φραντζής, Γκόμες, Βρίκκης, Πρόκοπ (59′ Πραξιτέλους), Χρίστου (78' Νάισον), Ηρακλέους (46′ Λώλης), Πεχλιβάνης (89' Σάπινεν), Σάββα.

ΑΕΚ: Παλεάρι, Εκπολό, Φαν ντερ Χορν, Μιλίτσεβιτς, Πηλέας (80' Άδωνη), Πάνκοφ, Λέδες, Ιβάνοβιτς (59′ Μράμπτι), Λαγιούνι (59′ Ναούμ), Αντερέγκεν (69′ Ολιβάν), Μπάγιτς (69′ Τρίκα).

ΣΚΟΡΕΡ: 18' Μιλίτσεβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 58' Βρίκκης/24' Ταμάς, 77' Πηλέας, 85' Τρίκα, 90' Ολιβάν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Manuel Schuttengruber

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας