ΑΕΛ με ψυχικά αποθέματα στην Πάφο έφυγε με το διπλό παραμένοντας σε τροχιά… κορυφής. Η ομάδα του Μαρτίνς τα βρήκε σκούρα απέναντι στην πολύ καλά στημένη στο γήπεδο Καρμιώτισσα, βρέθηκε πίσω στο σκορ όμως με δύο γκολ στην επανάληψη και ήρωα τον Τζόφρι έκανε την ανατροπή επικρατώντας με 2-1. Με την νίκη της αυτή η ΑΕΛ ανέβηκε στους 21 βαθμούς ούσα πλέον δεύτερη και στο -2 από την πρώτη ΑΕΚ. Έμεινε στους 6 και την 12η θέση η ομάδα του Γαρπόζη η οποία δεν πιστοποίησε την πολύ καλή της παρουσία με βαθμολογικό κέρδος.

Το ματς…

Η ΑΕΛ δυσκολεύτηκε πολύ στο πρώτο μέρος με την Καρμιώτισσα να αμύνεται εξαιρετικά καταφέρνοντας να κλείσει όλους τους χώρους. Με την φλύαρη κατοχή και τις λιγοστές επιθετικές τις προσπάθειες, η φιλοξενούμενη ομάδα δεν έδειχνε ικανή να απειλήσει την εστία του Γιαννακόπουλου. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, καθώς η Καρμιώτισσα κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Γιεμπλί στο 38ο λεπτό. Το 1-0 ήταν το αποτέλεσμα με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Η ομάδα του Ούγκο Μάρτινς μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μέρος ούσα πολύ πιο επιθετική . Στο 62ο λεπτό ο Σινγκ με προβολή εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα του Κονσεϊσάο στην περιοχή και έκανε το 1-1. Από εκείνο το σημείο και έπειτα ωστόσο η Καρμιώτισσα κατάφερε να κρατήσει τον αντίπαλο μακριά από την εστία της. Κάποια μακρινά σουτ δεν απείλησαν τον Γιαννακόπουλο με την ΑΕΛ να δυσκολεύεται εκ νέου να δημιουργήσει. Ο χρόνος περνούσε και εκεί που όλα έδειχναν πως η Καρμιώτισσα θα καταφέρει να αποσπάσει βαθμό, σαν από μηχανής θεός ο Τζόφρι λύτρωσε την ΑΕΛ στο 87΄με σουτ στο όριο της περιοχής και με τον τερματοφύλακα εξουδετερωμένο. Το 1-2 έμεινε μέχρι το τέλος και της τρίλεπτης καθυστέρησης με τους φιλοξενούμενους να πετυγχαίνουν μία πάρα πολύ δυσκολη μα συνάμα σημαντική νίκη εκτός έδρας.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος αγώνα

90΄Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος.

87΄ΓΚΟΛ η ΑΕΛ, 1-2 με Τζόφρι! Λύτρωση για την ΑΕΛ με πλασέ του Τζόφρι στο όριο της περιοχής και με τον Γιαννακόπουλο εξουδετερωμένο!

86΄Μακρινό σουτ του Ουντέν, λίγο πάνω από τα δοκάρια!

84΄Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ με τον Τζόφρι να αστοχεί με σουτ στην κίνηση εντός περιοχής!

80΄Τελευταίο δεκάλεπτο στο «Στ. Κυριακίδης», πάντα στο 1-1 το ματς.

67΄Πιέζει για 2ο γκολ η ΑΕΛ.

62΄ΓΚΟΛ η ΑΕΛ, 1-1 με Σινγκ! Γύρισμα του Κονσεϊσάο στην περιοχή από δεξιά, με προβολή ο Σινγκ κάνει το 1-1!

60΄Η ΑΕΛ προσπαθεί να γίνει πιο απειλητική όμως δυσκολεύεται να φτάσει σε μεγάλη ευκαιρία.

51΄Απειλεί εκ νέου η ΑΕΛ με σουτ του Κονσεϊσάο από το ύψος της περιοχής, πάνω από τα δοκάρια η μπάλα.

48΄Μακρινό σουτ του Ουντέν, πάνω από τα δοκάρια.

46΄Σέντρα στο β΄μέρος.

Ημίχρονο, 1-0

45΄Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος για το ημίχρονο.

38΄ΓΚΟΛ η Καρμιώτισσα, 1-0 με Γιεμπλί! Ο Ψύχας έκανε ωραία ενέργεια από αριστερά, γύρισε την μπάλα στην καρδιά της περιοχής εκεί όπου ο αρχηγός της Καρμιώτισσας με πλασέ νίκησε τον Καπίνο!

29΄Αρκετή δύναμη στις μονομαχίες και λίγες φάσεις στο ματς.

16΄Ευκαιρία για την ΑΕΛ! Ο Σινγκ από πλάγια θέση εντός περιοχής, έκανε το σουτ με τον Γιαννακόπουλο να διώχνει.

15΄Συμπληρώθηκε το πρώτο τέταρτο στο ματς χωρίς φάση.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Καρμιώτισσα: Γιαννακόπουλος, Ντεμπελέ (90΄Θεοχάρους), Γιεμπλί, Ντο Σάντος, Ρέινολντς, Σαββίδης (90΄Ζαέλ), Κύπρου (46΄Μπαγιούνοβιτς), Ψύχας (79΄Μάλκομ), Γκαρθία, Ουαμού, Σμάιρα (25΄Γουίλερ)

ΑΕΛ: Καπίνο, Καρώ (82΄Νεοφύτου), Νταβόρ (63΄Ζοάο Ταβάρες), Ουντέν, Σινγκ, Παρούτης (77΄Αλμέιδα), Μιλοσάβλιεβιτς, Παπαγεωργίου (63΄Τζόφρι), Αντωνίου, Κονσεϊσάο, Ζ.Ταβάρες

ΣΚΟΡΕΡ: 39΄Γιεμπλί/62΄Σινγκ, 87΄Τζόφρι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 35΄Γιεμπλί/85΄Σινγκ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας