Νέα ανησυχία έχει προκαλέσει στην Μπάγερν Μονάχου η κατάσταση του Τζαμάλ Μουσιάλα, καθώς ο Γερμανός μεσοεπιθετικός υπέστη νέα υποτροπή την περασμένη Δευτέρα, βιώνοντας ένα ακόμη επεισόδιο απουσίας συνείδησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Bild» το περιστατικό σημειώθηκε την ίδια ημέρα που πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου της βαυαρικής ομάδας, με βασικό θέμα τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης του 22χρονου ποδοσφαιριστή, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Πρόκειται για τη δεύτερη υποτροπή του Μουσιάλα μετά το σοβαρό περιστατικό που είχε σημειωθεί στα μέσα Αυγούστου, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης στο Χάιντενχαϊμ.

Μετά το αρχικό συμβάν, η φαρμακευτική αγωγή του παίκτη είχε τροποποιηθεί ελαφρώς, ωστόσο ακολούθησε νέο επεισόδιο, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί εκ νέου προσαρμογή της θεραπείας. Παρά τις αλλαγές, το νέο περιστατικό της Δευτέρας δείχνει πως η εύρεση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής παραμένει μια δύσκολη διαδικασία.

Οι εξελίξεις έχουν θέσει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τη διοίκηση της Μπάγερν. Μάλιστα, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ούλι Χένες, ακολούθησαν εκείνες του διευθύνοντος συμβούλου Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεζεν και του Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Προτεραιότητα για τον σύλλογο αποτελεί πλέον η υγεία του Μουσιάλα και η ασφαλής επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Πήγη: sport-fm.gr