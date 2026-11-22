Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Άρσεναλ βρίσκεται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του γεωργιανού ποδοσφαίρου, με τους Λονδρέζους να παρακολουθούν στενά τον Τορνίκε Κβαρατσχέλια, τον 16χρονο μικρότερο αδερφό του Χβίτσα Κβαρατσχέλια, ο οποίος αγωνίζεται στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TEAMtalk, οι «κανονιέρηδες» έχουν αρχίσει να τοποθετούνται δυναμικά στην υπόθεση του νεαρού ποδοσφαιριστή, ο οποίος πραγματοποιεί ιδιαίτερα θετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Ντιναμό Τιφλίδας.

Ο Τορνίκε έχει καταγράψει ήδη 16 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, παρά το νεαρό της ηλικίας του, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών σημαντικών ευρωπαϊκών συλλόγων. Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από το τμήμα σκάουτινγκ της Άρσεναλ, το οποίο ενημερώθηκε για την εξέλιξή του μέσω των επαφών που διατηρεί στην Ανατολική Ευρώπη.

Μάλιστα, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα δεν είναι η μοναδική από την Premier League που έχει στραμμένο το βλέμμα της στον 16χρονο. Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Μπράιτον και Άστον Βίλα παρακολουθούν επίσης την περίπτωσή του, με τον ανταγωνισμό να αναμένεται έντονος εφόσον αποφασίσουν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες κινήσεις.

Η είδηση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Άρσεναλ αναζητά τρόπους να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιθετική της γραμμή. Οι Λονδρέζοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με τη Νιούκαστλ το Σάββατο (21/11), αποτέλεσμα που δίνει στην Μπράιτον την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή στους τρεις βαθμούς, εφόσον επικρατήσει της Χαλ.