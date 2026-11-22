Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Ομόνοια, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα που ξέσπασε με τον ΑΠΟΕΛ μετά τις δηλώσεις του Χένινγκ Μπεργκ. Οι πράσινοι θέτουν ευθέως ερωτήματα για τα οικονομικά χρέη και τις μεταγραφές των γαλαζοκιτρίνων, βάλλοντας παράλληλα κατά της ΚΟΠ, της κυβέρνησης, αλλά και άλλων θεσμών. Αναλυτικά:

«Από τη στιγμή που αισθανθήκατε την ανάγκη να απαντήσετε στον κ. Berg, αποφεύγοντας όμως να απαντήσετε στο ερώτημά του και δεδομένου ότι πολιτικοί και αθλητικοί δημοσιογράφοι (ακόμη) δεν θέτουν τα ερωτήματα που όλοι στην Κύπρο σκέφτονται και συζητούν, θα το κάνουμε εμείς για λογαριασμό σας.

Ας θέσουμε ανοικτά το συγκεκριμένο ερώτημα: Πώς γίνεται μια ομάδα που οφείλει συνολικά περίπου 50+ εκατομμύρια ευρώ (από όσα μας είπατε) - σε φόρους με πολλαπλές υποθέσεις στα δικαστήρια να παραμένουν «στο συρτάρι», σε δεκάδες απλήρωτους ή με καθυστερήσεις στις πληρωμές τους ποδοσφαιριστές τα τελευταία πέντε και πλέον χρόνια, σε πολλαπλές προσφυγές που εκκρεμούν στην ΚΟΠ και την UEFA, σε αρκετά δάνεια από ιδιώτες και εταιρείες που δεν έχουν αποπληρωθεί, καθώς και στο γήπεδο στο οποίο αγωνίζεται το οποίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό απλήρωτο - να καταφέρνει, παρ' όλα αυτά, να αποκτά εννέα νέους ποδοσφαιριστές από το «πάνω ράφι»; Πιστεύετε ότι η μη αποπληρωμή του χρέους και η προσθήκη επιπλέον χρεών στο υφιστάμενο, επειδή απλά σας επιτρέπουν να το κάνετε, είναι η έξυπνη προσέγγιση;

Φυσικά, ο κ. Berg δεν γνωρίζει ή δεν αντιλαμβάνεται πλήρως βάρη και αδικίες που καλείται να κουβαλήσει αυτή η χώρα, το κυπριακό ποδόσφαιρο και η κοινωνία, προς όφελος μιας ομάδας ανθρώπων ή/και οργανισμών που κινούνται παρασκηνιακά.

Η απάντηση στο ερώτημα είναι πολύ απλή: Ο οργανισμός της ΚΟΠ, η κυβέρνηση, πολιτικά πρόσωπα, τμήμα φορολογίας, πρόσωπα με επιρροή εντός και εκτός κυβέρνησης και άλλοι, λειτουργούν συντονισμένα, όχι για να οδηγήσουν τον ΑΠΟΕΛ στον σωστό και ασφαλή δρόμο, ούτε για να τον βοηθήσουν να «επιβιώσει» από τα οικονομικά του βάρη, αλλά για να τον διευκολύνουν και να του επιτρέπουν να παρακάμπτει την εγχώρια νομοθεσία και τους κανονισμούς της UEFA, συνεχίζοντας στην ίδια μη βιώσιμη πορεία. Όλους αυτούς δεν τους ενδιαφέρει ο υγιής ανταγωνισμός, το Financial Fair Play και η ζημιά που προκαλείται στη φήμη του κυπριακού ποδοσφαίρου, της κοινωνίας γενικότερα και της Κύπρου ως κράτους. Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν αναφερόμαστε στους φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ, η πλειονότητα των οποίων πιστεύει ότι η ομάδα τους χρειάζεται να διασφαλίσει το μέλλον της λαμβάνοντας συνετές οικονομικές αποφάσεις.

Γι' αυτό, ακριβώς, έχει τη δυνατότητα να αποκτά κάθε χρόνο νέους ποδοσφαιριστές από το «πάνω ράφι». Εδώ και πολλά χρόνια δεν χρειάστηκε ούτε να πληρώνει στην ώρα του, ούτε να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του, επειδή απολαμβάνει την αθέμιτη υποστήριξη όλων αυτών των ανθρώπων, των κυβερνητικών τμημάτων και άλλων οργανισμών.

Αυτή είναι η μόνη ειλικρινής και αληθινή απάντηση που γνωρίζει όλο το νησί και την οποία θα έπρεπε να έχετε δώσει εφόσον επιλέξατε να απαντήσετε.

Υ.Γ. Money talks, bullshit walks!».