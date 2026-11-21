Ξανά εκεί για την άνοδο η ΠΑΕΕΚ
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ομάδα της Κερύνειας έκανε το καθήκον της στο παιχνίδι με τον Χαλκάνορα
Ούσα καλύτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης της 8ης αγωνιστικής, η ΠΑΕΕΚ επικράτησε με 3-0 του Χαλκάνορα εντός έδρας.
Η ομάδα του Μάκη Σεργίδη με αυτό το τρίποντο ανέβηκε στους 19 βαθμούς και την κορυφή της βαθμολογίας.
Η νίκη το βράδυ της Παρασκευής (20/11) ήταν η 6η σε 8 παιχνίδια για την ΠΑΕΕΚ. Έχει μία ισοπαλία και μία ήττα.
Η έως τώρα εικόνα της δείχνει πως και φέτος θα είναι εκεί για την άνοδο στην πρώτη κατηγορίας.
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