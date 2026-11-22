Σε εκπληκτική κατάσταση βρίσκεται η Ρόμα στην εκκίνηση της σεζόν. Η ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι έχει μπει πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα, ούσα στη 2η θέση της Serie A και στο -2 από την πρωτοπόρο Λάτσιο.

Παράλληλα, έχει την πιο καυτή επίθεση στην ιστορία του πρωταθλήματος καθώς έχει πετύχει 36 γκολ στις 12 πρώτες αγωνιστικές, κάτι που μεταφράζεται σε 3 γκολ μέσο όρο ανά αγώνα. Τελευταίο της θύμα, μάλιστα, ήταν η Πάρμα η οποία γνώρισε την εντός έδρας συντριβή με σκορ 5-1.

Η συγκεκριμένη ευρεία επικράτηση ανέβασε τον απολογισμό των «τζαλορόσι» στα 36 γκολ σε 12 αγωνιστικές της Serie A, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στην ιστορία του ιταλικού πρωταθλήματος για το συγκεκριμένο σημείο της σεζόν. Παράλληλα, η ομάδα του Γκασπερίνι συνδυάζει την επιθετική αποτελεσματικότητα με ισορροπία στην άμυνα.

Ο Ιταλός τεχνικός έχει πλέον περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του, τόσο στην αμυντική γραμμή όσο και στην επίθεση, ενώ η επιστροφή του Μανού Κονέ δίπλα στον Κριστάντε έχει προσφέρει μεγαλύτερη συνοχή αλλά και δημιουργικότητα στη μεσαία γραμμή.

Απόλυτος πρωταγωνιστής είναι ο Ντόνιελ Μάλεν. Ο Ολλανδός επιθετικός πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, σημειώνοντας τέσσερα γκολ, όλα με διαφορετικό τρόπο, αποδεικνύοντας την εκτελεστική του ποιότητα, ενώ έφτασε τα 35 από τον περασμένο Γενάρη που «μετακόμισε» στην αιώνια πόλη.

Καθοριστική ήταν και η επιστροφή του Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος έδειξε ξανά τη δημιουργική του ικανότητα, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στον Ολλανδό. Με τον Αργεντινό διαθέσιμο και τον Μάλεν σε τέτοια κατάσταση, η Ρόμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη επιθετική δυναμική και δικαιολογημένα κοιτάζει ολοένα και ψηλότερα…