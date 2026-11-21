Mε εφτάρα στην κορυφή ο Εθνικός - Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Κορυφή βρίσκεται ξανά ο Εθνικός με εντυπωσιακή νίκη επί του ΑΣΙΛ. Δείτε όλα τα αποτελέσματα
Στην κορυφή με εμφαντικό τρόπο επέστρεψε ο Εθνικός που έριξε εφτάρα (7-0) στον ΑΣΙΛ, σε αγώνα για την 8η αγωνιστική.
Βαθμούς έχασε η Ένωση φέρνοντας εκτός έδρας ισοπαλία με τον Διγενή, ενώ από εκεί και πέρα, σημαντικές νίκες πήραν Σπάρτακος, Ερμής και ΜΕΑΠ.
Αναλυτικά:
Παρασκευή (20/11)
ΠΑΕΕΚ – Χαλκάνορας 3-0
Σάββατο (21/11)
Διγενής Μόρφου – Ένωση 0-0
Σπάρτακος - Ηρακλής Γερ. 2-0
Εθνικός – ΑΣΙΛ 7-0
Ερμής - Αγία Νάπα 2-1
ΜΕΑΠ – ΑΠΕΑ 2-0
Κυριακή (22/11, 14:30)
ΑΕΠ Πολεμιδιών - Αναγέννηση Δερ.
Ακρίτας - Δόξα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγ.)
Eθνικός 21
ΠΑΕΕΚ 19
Δόξα 17 – 7αγ.
Ένωση 17
Ερμής 13
ΑΠΕΑ Ακρ. 11
ΑΣΙΛ 10
ΑΕΠ Πολ. 9 – 7αγ.
Σπάρτακος 9
Ηρακλής Γερ. 8
Διγενής Μ. 7
Αναγέννηση Δερ. 7 – 7αγ.
Ακρίτας 6 – 7αγ.
Χαλκάνορας 6
Αγία Νάπα 5
ΜΕΑΠ 2.