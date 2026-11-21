Στην κορυφή με εμφαντικό τρόπο επέστρεψε ο Εθνικός που έριξε εφτάρα (7-0) στον ΑΣΙΛ, σε αγώνα για την 8η αγωνιστική.

Βαθμούς έχασε η Ένωση φέρνοντας εκτός έδρας ισοπαλία με τον Διγενή, ενώ από εκεί και πέρα, σημαντικές νίκες πήραν Σπάρτακος, Ερμής και ΜΕΑΠ.

Αναλυτικά:

Παρασκευή (20/11)

ΠΑΕΕΚ – Χαλκάνορας 3-0

Σάββατο (21/11)

Διγενής Μόρφου – Ένωση 0-0

Σπάρτακος - Ηρακλής Γερ. 2-0

Εθνικός – ΑΣΙΛ 7-0

Ερμής - Αγία Νάπα 2-1

ΜΕΑΠ – ΑΠΕΑ 2-0

Κυριακή (22/11, 14:30)

ΑΕΠ Πολεμιδιών - Αναγέννηση Δερ.

Ακρίτας - Δόξα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγ.)

Eθνικός 21

ΠΑΕΕΚ 19

Δόξα 17 – 7αγ.

Ένωση 17

Ερμής 13

ΑΠΕΑ Ακρ. 11

ΑΣΙΛ 10

ΑΕΠ Πολ. 9 – 7αγ.

Σπάρτακος 9

Ηρακλής Γερ. 8

Διγενής Μ. 7

Αναγέννηση Δερ. 7 – 7αγ.

Ακρίτας 6 – 7αγ.

Χαλκάνορας 6

Αγία Νάπα 5

ΜΕΑΠ 2.