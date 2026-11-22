Επιβεβαιώθηκαν τα άσχημα νέα για την Παρί Σεν Ζερμέν και τον Ντεζιρέ Ντουέ, καθώς ο νεαρός Γάλλος μεσοεπιθετικός υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο δεξί γόνατο.

Σύμφωνα με την επίσημη ιατρική ενημέρωση του γαλλικού συλλόγου, ο 20χρονος ποδοσφαιριστής υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Σαββάτου για τη Ligue 1 απέναντι στη Νις.

Ο τραυματισμός αυτός αποτελεί σημαντικό πλήγμα τόσο για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και για την ομάδα του, η οποία χάνει έναν από τους πλέον ταλαντούχους και ελπιδοφόρους παίκτες της.

Όπως ανακοίνωσε η Παρί, ο Ντουέ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση πριν από το τέλος του Νοεμβρίου, με την αποκατάστασή του να αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στη δράση αλλά αυτή δεδομένα θα είναι από την επόμενη σεζόν.