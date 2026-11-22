Έτοιμη να μπει στην εποχή Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία το απόγευμα της Κυριακής (22/11, 18:30) αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ στο “Άνφιλντ” για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Ο αρχηγός των Κόκκινων Διαβόλων, Μπρούνο Φερνάντες, μίλησε στο “Sky Sports” ενόψει του ντέρμπι και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις συζητήσεις των δύο πλευρών για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιστής αποκάλυψε πως η Γιουνάιτεντ του πρότεινε νέο συμβόλαιο, δείχνοντάς του ότι επιθυμεί την παραμονή του. Ωστόσο τόνισε πως οι δύο πλευρές δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις, καθώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μου πρόσφερε νέο συμβόλαιο, οπότε νομίζω ότι αυτό, από την πλευρά τους, δείχνει ότι θέλουν να μείνω. Αλλά δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις».

«Μιλήσαμε για το συμβόλαιο στο τέλος της περασμένης σεζόν, ήρθαμε στην αρχή αυτής της σεζόν μιλώντας για το συμβόλαιο, αλλά για το πλαίσιο της ομάδας και του συλλόγου, το έβαλα στην άκρη επειδή δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, ούτε για μένα, ούτε για τον σύλλογο, να μιλάμε για διαπραγματεύσεις, επειδή το πιο σημαντικό τώρα είναι να επιστρέψει ο σύλλογος για να κερδίζει παιχνίδια».

Παράλληλα, ο Μπρούνο Φερνάντες υποστήριξε πως η παραμονή του στον σύλλογο δεν είναι θέμα χρημάτων, αποκαλύπτοντας πως είχε καλύτερη, οικονομικά, πρόταση από άλλη ομάδα.

“Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη, αλλά έχω δει ανθρώπους να λένε ότι ζήτησε περισσότερα χρήματα, ζήτησε περισσότερα χρόνια. Αν ήθελα περισσότερα χρήματα, δεν θα ήμουν εδώ. Είχα κάπου να πάω για να πάρω πολύ περισσότερα χρήματα από το να είμαι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Θα μπορούσα να ήμουν σε ένα μέρος που είναι πολύ πιο ζεστό από το Μάντσεστερ!”

Τέλος, αναφέρθηκε στους στόχους που έχει με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανεξαρτήτως της θέσης που βρίσκονται οι Κόκκινοι Διάβολοι στο πρωτάθλημα.

“Στόχος μου θα είναι πάντα να κερδίσω την Πρέμιερ Λιγκ και το Τσάμπιονς Λιγκ εντός του συλλόγου που είμαι.

Δεν θα πω ποτέ: η θέση μας αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι να μπούμε στην πρώτη τετράδα. Όχι, όχι… Είμαι εδώ για να προσπαθήσω να κερδίσω!”