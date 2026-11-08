Β΄ Κατηγορία: Ανάσες για Ηρακλή και ΑΕΠ Πολεμιδιών στο κλείσιμο της 7ης αγωνιστικής

Με νίκες για Ηρακλή Γερολάκκου και ΑΕΠ Πολεμιδιών ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας. Η πρώτη επικράτησε εντός έδρας του Διγενή Μόρφου ενώ η δεύτερη πήρε διπλό σε βάρος της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.

Έτσι ξεκόλλησαν από τα χαμηλά και έκαναν σημαντικό άλμα στον βαθμολογικό πίνακα.

Μία αγωνιστική που είχαμε αλλαγή στην κορυφή μετά την ήττα της Ένωσης από τη Δόξα στο ντέρμπι, με τον Εθνικό Άχνας να είναι πλέον πρωτοπόρος.

Τα αποτελέσματα της ημέρας (07/11):

ΜΕΑΠ-Ακρίτας 0-0

Αναγέννηση Δερ.-ΠΑΕΕΚ 1-1

Χαλκάνορας-Ερμής 2-2

Αγία Νάπα-Εθνικός Άχνας 0-3

ΑΣΙΛ-Σπάρτακος 0-0

Ένωση - Δόξα 1-2

Ηρακλής Γερ.-Διγενής Μόρφου 1-0

ΑΠΕΑ Ακρ.-ΑΕΠ Πολεμιδιών 0-1

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Εθνικός Άχνας 18

2. Δόξα 17

3. ΠΑΕΕΚ 16

4. Ένωση 16

5. ΑΠΕΑ Ακρ. 11

6. Ερμής 10

7. ΑΣΙΛ 10

8. ΑΕΠ Πολεμιδιών 9

9. Χαλκάνορας 9

10. Ηρακλής Γερ. 5

11. Αναγέννηση Δερύνειας 7

12. Ακρίτας Χλώρακας 6

13. Διγενής Μόρφου 6

14. Σπάρτακος 6

15. Αγία Νάπα 5

16. ΜΕΑΠ 2