Β' κατηγορία: Τέλος στο σερί της Ένωσης, ευρεία νίκη για τον Εθνικό

Έγινε της... ισοπαλίας και το εκμεταλλεύτηκε ο Εθνικός! Λίγο πριν το φινάλε της 7ης αγωνιστικής, η ομάδα της Άχνας πήρε μεγάλη νίκη με 3-0 και συνεχίζει στην κορυφή... ανενόχλητος!

Απ' εκεί και πέρα, η Δόξα επικράτησε της Ένωσης και ανέβηκε 2η, καθώς η ΠΑΕΕΚ έχασε έδαφος μετά την ισοπαλία με την Αναγέννηση Δερ. Μάλιστα, για την ομάδα του Παραλιμνίου είναι η πρώτη ήττα στη σεζόν.

Τα αποτελέσματα της ημέρας (07/11):

ΜΕΑΠ-Ακρίτας 0-0

Αναγέννηση Δερ.-ΠΑΕΕΚ 1-1

Χαλκάνορας-Ερμής 2-2

Αγία Νάπα-Εθνικός Άχνας 0-3

ΑΣΙΛ-Σπάρτακος 0-0

Ένωση - Δόξα 1-2

Κυριακή 08/11

Ηρακλής Γερ.-Διγενής Μόρφου

ΑΠΕΑ Ακρ.-ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ



