Β' κατηγορία: Τέλος στο σερί της Ένωσης, ευρεία νίκη για τον Εθνικό
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο
Έγινε της... ισοπαλίας και το εκμεταλλεύτηκε ο Εθνικός! Λίγο πριν το φινάλε της 7ης αγωνιστικής, η ομάδα της Άχνας πήρε μεγάλη νίκη με 3-0 και συνεχίζει στην κορυφή... ανενόχλητος!
Απ' εκεί και πέρα, η Δόξα επικράτησε της Ένωσης και ανέβηκε 2η, καθώς η ΠΑΕΕΚ έχασε έδαφος μετά την ισοπαλία με την Αναγέννηση Δερ. Μάλιστα, για την ομάδα του Παραλιμνίου είναι η πρώτη ήττα στη σεζόν.
Τα αποτελέσματα της ημέρας (07/11):
ΜΕΑΠ-Ακρίτας 0-0
Αναγέννηση Δερ.-ΠΑΕΕΚ 1-1
Χαλκάνορας-Ερμής 2-2
Αγία Νάπα-Εθνικός Άχνας 0-3
ΑΣΙΛ-Σπάρτακος 0-0
Ένωση - Δόξα 1-2
Κυριακή 08/11
Ηρακλής Γερ.-Διγενής Μόρφου
ΑΠΕΑ Ακρ.-ΑΕΠ Πολεμιδιών.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ