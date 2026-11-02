Επόμενος στόχος του «κιτρινισμένου» Χάμπου ο ΑΠΟΕΛ

To σερί του Χαράλαμπου Χαραλάμπους καλά κρατεί. Από δική του εκτέλεση κόρνερ στο 89’ ο Μάτισικ πέτυχε το νικητήριο τέρμα για τον Άρη στη νίκη με 2-1 επί της Ανόρθωσης.

Έτσι, ο Κύπριος διεθνής έδωσε ασίστ για πέμπτο σερί παιχνίδι, καθώς είχαν προηγηθεί αυτές στα παιχνίδια με ΑΕΛ (3-1), Ολυμπιακό (1-2) και ΑΕΚ (1-1) στο πρωτάθλημα.

Επόμενος στόχος για να δώσει συνέχεια στο σερί του είναι ο ΑΠΟΕΛ την ερχόμενη Κυριακή (08/11), παρά το γεγονός ότι συμπλήρωσε απαγορευμένο αριθμό κίτρινων καρτών, αφού αποφασίσθηκε να λείψει στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του με τη Νέα Σαλαμίνα.