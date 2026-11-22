Για ενενήντα λεπτά Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ έδωσαν σκληρές μάχες στον αγωνιστικό χώρο του ΓΣΠ, διεκδικώντας τη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων». Με το τελευταίο σφύριγμα, όμως, η ένταση του αγώνα έδωσε τη θέση της στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των ποδοσφαιριστών!

Οι αγκαλιές και τα χαμόγελα των ποδοσφαιριστών της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης αποτελούν τις ομορφότερες εικόνες της βραδιάς, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα υγιούς αθλητισμού.

Στιγμές που υπενθυμίζουν πως, όσο μεγάλη κι αν είναι η αντιπαλότητα μέσα στις τέσσερις γραμμές, το ποδόσφαιρο παραμένει πάνω απ’ όλα παιχνίδι!

Οι ποδοσφαιριστές διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο ως προς τη διαμόρφωση του καλού κλίματος στα γήπεδα και με τέτοιες εικόνες δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγμα.











