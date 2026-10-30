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Τεσσάρα... κορυφής η Δόξα, διπλό της Αναγέννησης στο ματς των δύο κόκκινων!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι έγινε στα πρώτα δύο παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής της Β' κατηγορίας

Στην κορυφή της βαθμολογίας της β’ κατηγορίας – τουλάχιστον προσωρινά – ανέβηκε η Δόξα, αναμένοντας τους αγώνες των αντιπάλων της εντός του Σαββατοκύριακου.

Η ομάδα της Κατωκοπιάς στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής επικράτησε στο στάδιο «Κατωκοπιά - Επιστροφή - Γλαύκος Κληρίδης» με 4-1 του Ηρακλή Γερολάκκου. Σκόρερ για τη Δόξα ήταν οι Κωστέας (16', 38'), Μπατζώνης (28') και  Τρούγιτς (70'), ενώ για τους φιλοξενούμενους είδε δίχτυα ο Βανκεβάι (64').

Την ίδια ώρα στο «Αμμόχωστος - Επιστροφή» ο Ερμής έχασε έδαφος γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 από την Αναγέννηση Δερύνειας, για την οποία σκόραρε δύο τέρματα ο Βενάντσιο (3’, 33’ ). Για την ομάδα της Αραδίππου μείωσε στο 52’ ο Ντζιλέ. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δυο ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες, καθώς στο 57’ αποβλήθηκε ο Νεοφυτίδης της Αναγέννησης με δεύτερη κίτρινη κάρτα και στο 85’ ο Χατζηπροδρόμου του Ερμή.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου

Δόξα - Ηρακλής Γερολάκκου 4-1

Ερμής - Αναγέννηση Δερύνειας 1-2

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου (14:30)

AEΠ Πολεμιδιών – ΜΕΑΠ

ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ Ακρ.

Εθνικός - Χαλκάνορας

Σπάρτακος - Αγία Νάπα

Ακρίτας - Ένωση (16:00)

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου (14:30)

Διγενής Μόρφου - ΑΣΙΛ

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγ.)

Δόξα 14 – 6αγ.

Ένωση 13

Εθνικός 12

ΠΑΕΕΚ 12

ΑΠΕΑ 11

Ερμής 9 – 6αγ.

ΑΣΙΛ 8

Αναγέννηση Δερ. 6 – 6αγ.

Ηρακλής Γερ. 5 – 6αγ.

Διγενής Μ. 5

Ακρίτας 5

Χαλκάνορας 5

Σπάρτακος 4

Αγία Νάπα 4

ΑΕΠ Πολεμιδιών 3

ΜΕΑΠ 1.

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