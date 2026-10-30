Τεσσάρα... κορυφής η Δόξα, διπλό της Αναγέννησης στο ματς των δύο κόκκινων!
ΓΗΠΕΔΟ
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Τι έγινε στα πρώτα δύο παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής της Β' κατηγορίας
Στην κορυφή της βαθμολογίας της β’ κατηγορίας – τουλάχιστον προσωρινά – ανέβηκε η Δόξα, αναμένοντας τους αγώνες των αντιπάλων της εντός του Σαββατοκύριακου.
Η ομάδα της Κατωκοπιάς στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής επικράτησε στο στάδιο «Κατωκοπιά - Επιστροφή - Γλαύκος Κληρίδης» με 4-1 του Ηρακλή Γερολάκκου. Σκόρερ για τη Δόξα ήταν οι Κωστέας (16', 38'), Μπατζώνης (28') και Τρούγιτς (70'), ενώ για τους φιλοξενούμενους είδε δίχτυα ο Βανκεβάι (64').
Την ίδια ώρα στο «Αμμόχωστος - Επιστροφή» ο Ερμής έχασε έδαφος γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 από την Αναγέννηση Δερύνειας, για την οποία σκόραρε δύο τέρματα ο Βενάντσιο (3’, 33’ ). Για την ομάδα της Αραδίππου μείωσε στο 52’ ο Ντζιλέ. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δυο ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες, καθώς στο 57’ αποβλήθηκε ο Νεοφυτίδης της Αναγέννησης με δεύτερη κίτρινη κάρτα και στο 85’ ο Χατζηπροδρόμου του Ερμή.
Το πρόγραμμα της αγωνιστικής
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου
Δόξα - Ηρακλής Γερολάκκου 4-1
Ερμής - Αναγέννηση Δερύνειας 1-2
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου (14:30)
AEΠ Πολεμιδιών – ΜΕΑΠ
ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ Ακρ.
Εθνικός - Χαλκάνορας
Σπάρτακος - Αγία Νάπα
Ακρίτας - Ένωση (16:00)
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου (14:30)
Διγενής Μόρφου - ΑΣΙΛ
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγ.)
Δόξα 14 – 6αγ.
Ένωση 13
Εθνικός 12
ΠΑΕΕΚ 12
ΑΠΕΑ 11
Ερμής 9 – 6αγ.
ΑΣΙΛ 8
Αναγέννηση Δερ. 6 – 6αγ.
Ηρακλής Γερ. 5 – 6αγ.
Διγενής Μ. 5
Ακρίτας 5
Χαλκάνορας 5
Σπάρτακος 4
Αγία Νάπα 4
ΑΕΠ Πολεμιδιών 3
ΜΕΑΠ 1.