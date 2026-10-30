Η Δόξα ενίσχυσε την «κλεψιά» της

Έχει γίνει συνήθειο πλέον η Δόξα Κατωκοπιάς να πραγματοποιεί αλλαγή μόλις στο 1’ των αγώνων της.

Σαφώς ο ξεκάθαρος λόγος είναι για να αποφύγει το πρόστιμο, που σχετίζεται με τη συμμετοχή των Κύπριων ποδοσφαιριστών στο αρχικό σχήμα.

Αυτή τη φορά όμως η ομάδα της Κατωκοπιάς το πήρε παραπέρα!

Στον αγώνα για την 6η αγωνιστική της β’ κατηγορίας, απέναντι στον Ηρακλή Γερολάκκου, έκανε δύο αλλαγές στο 1’, με τους Μύθιλλο και Ράσπας να φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο και τους Τσιλιγγίρη και Ντομίνγκος να παίρνουν τις θέσεις τους.