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Νέο μήνυμα του Μοντέρο για τον τραυματισμό του: «Όλα θα είναι καλύτερα όταν επιστρέψω»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε σοκ βρίσκεται ακόμη η οικογένεια του Ολυμπιακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο, με τον παίκτη να στέλνει ακόμη ένα μήνυμα στον κόσμο μέσω των social media.

Σοκ προκάλεσε στον μπασκετικό, και όχι μόνο, κόσμο της Ευρώπης η είδηση ότι ο Γιαν Μοντέρο θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 5-6 μήνες.

Ο Δομινικανός, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έστειλε ένα μήνυμα, τονίζοντας ότι θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός στην αγωνιστική δράση. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, παραμένει προσηλωμένος στην αποθεραπεία του και εμφανίζεται αποφασισμένος να ξεπεράσει το εμπόδιο.

Μάλιστα, ο Μοντέρο πραγματοποίησε ακόμη μία ανάρτηση στα social media, δείχνοντας πόσο αποφασισμένος είναι να επιστρέψει στα παρκέ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Με τη θέληση του Θεού, όλα θα είναι καλύτερα όταν επιστρέψω».

sport-fm.gr

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