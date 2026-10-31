Η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια με τριάδα αλλαγών

Την επιστροφή στις νίκες προκειμένου να διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις ψάχνει η ΑΕΛ στο εκτός έδρας ντέρμπι με την Ομόνοια.

Ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού Ούγκο Μαρτίνς προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με τον Άρη, καθώς οι Κονσεϊσάο, Μιλοσάβλιεβιτς και Μουγκέ πήραν τις θέσεις των Παπαγεωργίου, Ζαΐρ Ταβάρες και Σινγκ.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Καπίνο, Κονσεϊσάο, Γκόμες, Αντωνίου, Νεοφύτου, Μιλοσάβλιεβιτς, Ζντραφκόφσκι, Ζοάο Ταβάρες, Ουντέν, Μουγκέ, Γιόβετιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Μέρζουκ, Κυριάκου, Καρώ, Σινγκ, Παρούτης, Παπαγεωργίου, Κυριάκου, Αλμέιδα, Χριστοφή, Γερούκαλης, Τζόφρι, Ζαΐρ Ταβάρες.