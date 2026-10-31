ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια με τριάδα αλλαγών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ποιους επέλεξε ο Μαρτίνς

Την επιστροφή στις νίκες προκειμένου να διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις ψάχνει η ΑΕΛ στο εκτός έδρας ντέρμπι με την Ομόνοια.

Ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού Ούγκο Μαρτίνς προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με τον Άρη, καθώς οι Κονσεϊσάο, Μιλοσάβλιεβιτς και Μουγκέ πήραν τις θέσεις των Παπαγεωργίου, Ζαΐρ Ταβάρες και Σινγκ.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Καπίνο, Κονσεϊσάο, Γκόμες,  Αντωνίου, Νεοφύτου, Μιλοσάβλιεβιτς, Ζντραφκόφσκι, Ζοάο Ταβάρες, Ουντέν, Μουγκέ, Γιόβετιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Μέρζουκ, Κυριάκου, Καρώ, Σινγκ, Παρούτης, Παπαγεωργίου, Κυριάκου, Αλμέιδα, Χριστοφή, Γερούκαλης, Τζόφρι, Ζαΐρ Ταβάρες.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Ομόνοια Αραδίππου – ΑΠΟΕΛ

Δελτία Τύπου

|

Category image

Ζέλσον που σκόραρε ξανά στη Λεωφόρο: «Είναι ωραίο να βάζω γκολ εδώ»

Super League

|

Category image

Σωστή η αντίδραση του ΑΠΟΕΛ, αλλά ο ρατσισμός απαιτεί πράξεις...

Απόψεις

|

Category image

Φρένο της Φούλαμ στο νικηφόρο σερί της Άστον Βίλα

Premier League

|

Category image

Φοβερή pole position για Χάμιλτον στο Μεξικό, πρώτη μετά από τρία χρόνια

AUTO MOTO

|

Category image

Τριάρα της Μίλαν στην Ίντερ και δώρο η κορυφή στη Λάτσιο!

Serie A

|

Category image

Ξέσπασε με εξάρα η Μπαρτσελόνα μετά το clasico

La Liga

|

Category image

Γεμάτη η τηλεοπτική ατζέντα της Κυριακής (1/11)

TV

|

Category image

Εφιάλτης για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ισοφάρισε το αρνητικό της σερί από το 1988

Premier League

|

Category image

Θα «πιάστηκε» το χέρι του Τεχράνυ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Ρόμα αποτελείωσε την Ουντινέζε με πάρτι στο πρώτο ημίχρονο

Serie A

|

Category image

ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης (31/10)

Δελτία Τύπου

|

Category image

Ταχύτερος κατά ένα χιλιοστό του Αντονέλι στο FP3 του GP Μεξικού ο Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Oύτε να έκανε... παραγγελία η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με επιστροφή και... πείσμα Καρέτσα στο 89', η Ντόρτμουντ στάθηκε «όρθια» στο Klassiker!

Bundesliga

|

Category image

Διαβαστε ακομη