Ο Μιχαΐλοβιτς αντικαταστάτης του Χριστινάκη στο ΘΟΪ

O Άρσεν Μιχαΐλοβιτς είναι ο νέος προπονητής στο ΘΟΪ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Λακατάμιας, λίγες ημέρες μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Νώντα Χριστινάκη.

Η ανακοίνωση:

«Η Ε.Ν. Θ.Ο.Ι. Λακατάμιας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Άρσεν Μιχαΐλοβιτς, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο Άρσεν Μιχαΐλοβιτς είναι κάτοχος του διπλώματος UEFA Pro και διαθέτει πολυετή παρουσία στο κυπριακό ποδόσφαιρο, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής. Από το 2003 βρίσκεται στον χώρο της προπονητικής, έχοντας εργαστεί σε ομάδες Α’ και Β’ Κατηγορίας, σε τμήματα Νέων και σε Ακαδημίες ποδοσφαίρου.

Καλωσορίζουμε τον Άρσεν Μιχαΐλοβιτς στην οικογένεια του Θ.Ο.Ι. Λακατάμιας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του, με πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».