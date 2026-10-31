Μία αλλαγή από τον Λοσάδα στο ντέρμπι με την Πάφο

Με στόχο την τέταρτη διαδοχική νίκη που θα τον φέρει στο +6 από την αντίπαλό του και θα τον κρατήσει στις πρώτες θέσεις, ο Απόλλωνας υποδέχεται στο στάδιο «Alphamega» την Πάφο.

Ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού Ερνάν Λοσάδα προχώρησε σε μία αλλαγή αλλαγή εν συγκρίσει με τον αγώνα με την Καρμιώτισσα, με τον Ασόρο να παίρνει φανέλα βασικού αντί του τραυματία Ροντρίγκες, ο οποίος είναι και εκτός αποστολής,

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Κουν, Γκασπάρ, Κονομής, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Μπράουν, Εσκρίτσε, Τόμας, Ροντρίγκες, Όζμπολτ.