Χαμόγελα για Τζόλη, δηλώνει «παρών» ενόψει Λίβερπουλ

Ξανά σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, έπειτα από σχεδόν τέσσερις εβδομάδες απουσίας λόγω τραυματισμού στους οπίσθιους μηριαίους.

Ο διεθνής εξτρέμ είχε τραυματιστεί στα πρώτα λεπτά της ισοπαλίας της Ελλάδας με την Ολλανδία (2-2) στις αρχές του μήνα και επέστρεψε στο Λονδίνο, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπεία. Πλέον, συμμετέχει ξανά στο πλήρες πρόγραμμα, με την επιστροφή του να έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Άρσεναλ.

Οι «κανονιέρηδες» έχουν περιορισμένες επιλογές στα άκρα της επίθεσης ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ. Ο Μπουκάγιο Σάκα παραμένει εκτός λόγω προβλήματος στον τετρακέφαλο, ο Μαξ Ντάουμαν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό τριών αγώνων πρωταθλήματος, ενώ ο Νόνι Μαντουέκε αντιμετωπίζει ενοχλήσεις από χτύπημα που δέχθηκε απέναντι στην Έβερτον το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η παρουσία του Τζόλη στην αρχική ενδεκάδα ενδέχεται να είναι πρόωρη, δεδομένου του διαστήματος που έμεινε μακριά από τη δράση. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να πάρει χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή παραμένει ανοιχτό, προσφέροντας μια επιπλέον λύση στην επιθετική γραμμή της Άρσεναλ.

athletiko.gr