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Ομόνοια: Σε ελεύθερη προπώληση... για λίγο τα εισιτήρια με Νάιμεγκεν που έμειναν αδιάθετα

ΓΗΠΕΔΟ

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Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

Η Ομόνοια εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας ότι, τα εισιτήρια του αγώνα με τη Νάιμεγκεν στην Ολλανδία (5/11) που έμειναν αδιάθετα λόγω μη αγοράς τους από φιλάθλους που είχαν προτεραιότητα και υπέβαλαν ενδιαφέρον, τίθενται σε ελεύθερη προπώληση, μέχρι αύριο Κυριακή (31/10) στις 15:00.

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες:

Σε ελεύθερη προπώληση προς όλο τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ έχουν τεθεί τα εισιτήρια του αγώνα με την NEC NIJMEGEN στην Ολλανδία. Έχει παραμείνει αριθμός εισιτηρίων διαθέσιμος καθώς φίλαθλοι που υπέβαλαν ενδιαφέρον για αγορά εισιτηρίου και βρίσκονταν εντός της προτεραιότητας, δεν έχουν εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς του εισιτηρίου τους. 

Η διάθεση των διαθέσιμων εισιτηρίων θα γίνεται μόνο μέσω του Online Ticketing και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, στις 15:00.

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Πληροφορίες για τα εισιτήρια

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά με αγορά κουπονιού.

Τα εισιτήρια του αγώνα θα παραδοθούν την ημέρα του αγώνα, στο σημείο συνάντησης των φιλάθλων (είναι υποχρεωτικό στην Ολλανδία οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι να μεταβαίνουν με λεωφορεία στο γήπεδο).

Στο σημείο συνάντησης των φιλάθλων θα υπάρχει συνεργείο εισιτηρίων, όπου με την επιδείξει του κουπονιού θα παραδίδεται εισιτήριο του αγώνα στους φιλάθλους. Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η επίδειξη του κουπονιού ώστε ο φίλαθλος να εξασφαλίσει εισιτήριο.

Για την αγορά κουπονιού είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία στα αγγλικά:

1. Ονοματεπώνυμο

2. Αριθμός πολιτικής ταυτότητας

3. Ημερομηνία γεννήσεως

4. Κινητό τηλέφωνο

5. Email

Οι τιμές των εισιτηρίων όπως έχουν καθοριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα: Πέταλο €42 & Κεντρική €58. Στην τιμή του εισιτηρίου συμπεριλαμβάνεται και η μετακίνηση από την πλατεία προς το γήπεδο και πίσω. Ο αγώνας με την NEC NIJMEGEN θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, στο στάδιο «Goffertstadion», στην όλη Nijmegen της Ολλανδίας και θα ξεκινήσει στις 19:45.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

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