Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της Πάφου στο «Alphamega»

Στο διπλό και την επιστροφή στα τρίποντα στοχεύει η Πάφος στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Απόλλωνα (17:00) για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με τρεις αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής της παφιακής ομάδας Ρικάρντο Σα Πίντο σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα. Συγκεκριμένα, οι Λουίζ, Ιωάννου και Μπρίτο πήραν τις θέσεις των Μαέ, Νόρο και Μπιέλ.

Η ενδεκάδα της Πάφου: Μαγιέσκι, Μπρούνο, Λουίζ, Μπρίτο, Ιωάννου, Γκούγκα, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Σέμα, Κορέια, Λελέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παπαστυλιανού, Πέτρο, Ζαγκέ, Κίνα, Πατράο, Νορό, Άντερσον, Μιχαήλ, Μαμάντοφ, Εύζωνα, Κ. Ιωάννου, Παουλίνιο.