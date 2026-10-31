Η Τσέλσι ανεβαίνει, η Γιουνάιτεντ καταρρέει!

Αν και θα μπορούσε να έχει βρει δίχτυα από το πρώτο ημίχρονο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέρρευσε στο δεύτερο μέρος και ηττήθηκε με 2-0 από την Τσέλσι, για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν κατάφεραν να αντιδράσουν ούτε απέναντι στην Τσέλσι, οι οποίοι παραμένουν μακριά από τις νίκες εδώ και αρκετό καιρό, μόνο δύο αυτή τη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, με την κρίση στο εσωτερικό της ομάδας να βαθαίνει. Στον αντίποδα, η Τσέλσι συνεχίζει τη δική της πορεία και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Το ματς

Χωρίς κάτι αξιοσημείωτο κύλησαν τα πρώτα λεπτά του αγώνα μέχρι και το 9', όταν ο Μπρούνο Φερνάντες βρήκε τον Σάντος και ο πρώην μέσος της Τσέλσι σούταρε από την άκρη της περιοχής, αλλά έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο απάντησε στο 15', με τον Εστεβάο να βρίσκει δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ.

Η Γιουνάιτεντ από την άλλη πήρε τα πάνω της και στο 19', με τρεις μπαλιές έκανε την αντεπίθεση. Ο Ντιαλό έδωσε στον Εμπεμό, αυτός με μία εξαιρετική πάσα βρήκε τον Φερνάντες, ο Πορτογάλος έκανε την προσπάθειά του, το τελείωμα όμως δεν ήταν καλό και η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Στο 25', οι «κόκκινοι διάβολοι» έχασαν ακόμα μία ευκαιρία, με τον Φερνάντες να κάνει μία εξαιρετική χαμηλή πάσα στην περιοχή, η μπάλα πέρασε από τα πόδια του Εμπεμό, αλλά ο Καμερουνέζος επιθετικός δεν την πρόλαβε.

Ακόμα μία μεγάλη φάση για την Γιουνάιτεντ ήρθε στο 32', με τον Ντιάλο να σουτάρει από τα δεξιά και τον Πέντερς να διώχνει σε κόρνερ με το πόδι, ενώ δύο λεπτά αργότερα, ο Κούνια βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ψάχνουν ένα γκολ, απείλησαν στο 43΄με τον Ντιαλό να στέλνει τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, αλλά ο Νέτο απάντησε ένα λεπτό αργότερα με σουτ του μέσα από την περιοχή, που τελικά έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Στην επανάληψη, η Τσέλσι που εμφανίστηκε πολύ διαφορετική, χρειάστηκε πέντε λεπτά για να ανοίξει το σκορ, με τον Ρότζερς να περνά όποιον ήθελε από την άμυνα της Γιουνάιτεντ και με ένα εξαιρετικό σουτ έγραψε το 1-0.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για την ομάδα του Κάρικ, η οποία από το 63΄έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της δεύτερης κίτρινης στον Μαρτίνες, η Τσέλσι κέρδισε πέναλτι και ο Πάλμερ από την άσπρη βούλα πέτυχε το 2-0 για την ομάδα του.

Στο 71' ο Πάλμερ έδωσε στον Εστεβάο, με τον Βραζιλιάνο να ελίσσεται μέσα στην περιοχή και με ένα πολύ καλό και ψύχραιμο σουτ, έκανε το 3-0, αλλά η χαρά του δεν κράτησε για πολύ, καθώς ακυρώθηκε για οφσάιντ. Η ομάδα του Μάντσεστερ από την αλλή, προσπάθησε όσο μπορούσε, μάταια όμως, με το ματς να λήγει με 2-0 και τη Γιουνάιτεντ να βρίσκεται στην 16η θέση της Premier League.

gazzetta.gr