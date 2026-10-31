Έχει την... τιμητική του το VAR και διπλό το κακό για την ΑΕΚ

Η Krasava E.N.Y. προηγείται 2-0 της ΑΕΚ στο «Αμμόχωστος», με το VAR να έχει την τιμητική του στο α΄ ημίχρονο της αναμέτρησης.

Και μάλιστα το κακό για την ομάδα της Λάρνακας ήταν διπλό αφού δύο φορές, το VAR (Κωνσταντίνος Φωτίου), έστειλε τον Κωνσταντίνο Χρίστου να εξετάσει τις φάσεις και να δείξει εν τέλει, το σημείο του πέναλτι.

Στο πρώτο, είδε παράβαση του Μιραμόν στον Ταμπέκου, με τον Μπαχάσα να σκοράρει με... ριμπάουντ (24΄) ενώ ο Ταμπέκου πήρε και το δεύτερο πέναλτι, αυτή τη φορά από τον Μιλίτσεβιτς, με τον Τσεπάκ να μην αστοχεί για το 2-0.



