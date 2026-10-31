Απόλλων-Πάφος: Άκυρο από το VAR το 5ο του Όζμπολτ
ΓΗΠΕΔΟ
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Σκόραρε ξανά ο Σλοβένος, αλλά...
Μόλις στο 6ο λεπτό του ντέρμπι ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο ο Όζμπολτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μαγιέσκι, όμως το γκολ του Σλοβένου, που θα ήταν το πέμπτο του σε επτά αγώνες πρωταθλήματος (και έβδομο συνολικά), ακυρώθηκε.
Ο Ιταλός VAR κάλεσε στο on field review τον διαιτητή Αντωνίου για εξέταση της φάσης καθώς ο Κβίντα ήταν οφσάιντ κατά την εκτέλεση του φάουλ, κατά την οποία ο Μπρίτο παρενέβη για να απομακρύνει αλλά έστειλε την μπάλα προς τον Όζμπολτ που σκόραρε.
Εντέλει ο ρεφ ακύρωσε το γκολ, καθώς έκρινε ότι ο εκτεθειμένος Κβίντα επηρέασε την προσπάθεια του Μπρίτο και συνεπώς την εξέλιξη της φάσης.