Η ΑΕΚ επέστρεψε αλλά εν τέλει... γκέλαρε απέναντι στην ουραγό

Η ΑΕΚ ήταν με την πλάτη στον τοίχο στο α΄ μέρος, χάνοντας με 2-0 από την Krasava Ε.Ν.Υ. στο «Αμμόχωστος», όμως στο β΄ μέρος άλλαξε πρόσωπο και γλίτωσε τουλάχιστον τον έναν βαθμό, με το τελικό 2-2 να σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Ένας συμβιβασμός που ασφαλώς δεν ικανοποιεί καμία ομάδα. Οι μεν γηπεδούχοι, είδαν το σημαντικό προβάδισμα του α΄ μέρους να... πετάει και με πέντε βαθμούς παραμένουν στην τελευταία θέση ενώ οι κιτρινοπράσινοι, απώλεσαν βαθμούς απέναντι σε μία μικρομεσαία ομάδα. Από την άλλη, κρατούν την αντίδραση του β΄ μέρους, όπους σκόραραν δύο γκολ.

Το VAR ήταν αυτό που έκρινε πολλά στο α΄ ημίχρονο, με τον Κωνσταντίνο Φωτίου να στέλνει δύο φορές τον διαιτητή Κωνσταντίνο Χρίστου να δει περιπτώσεις πέναλτι. Και εν τέλει έδωσε πέναλτι. Αρχικά σε παράβαση του Μιραμόν στον Ταμπέκου που έκανε γκολ (24΄) ο Μπαχάσα με διπλή προσπάθεια και στο 45+3΄ σε μαρκάρισμα του Μιλίτσεβιτς στον ίδιο παίκτη, με τον Τσεπάκ να ευστοχεί για το 2-0.

Οι αλλαγές του Σεγιές στην επανάληψη έπιασαν τόπο. Η ΑΕΚ έγινε ιδιαίτερα πιεστική, ο Χριστοδούλου έκανε σημαντικές επεμβάσεις, όμως νικήθηκε από τον Κόλερ στο 63΄ και από τον Τρίκα στο 81΄. Μάλιστα η Λαρνακιώτικη ομάδα στάθηκε άτυχη στο 89΄ όταν το δοκάρι, στέρησε από τον Κόλερ το δεύτερο του γκολ, που θα έφερνε την ανατροπή.







To LIVE του αγώνα

Τέλος της αναμέτρησης

90' - Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, με το σουτ από τον Κόλερ να σταματά στο δεξί δοκάρι του Χριστοδούλου.

85΄ - Ο Ολιβάν σουτάρει εντός περιοχής, στη σωστή θέση ο Χριστοδούλου που μάζεψε την μπάλα.

81΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Τρίκα με προβολή από κοντά, αφού προηγήθηκε το σουτ από τον Πηλέα, ισοφαρίζει για τους κιτρινοπράσινους.

66΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Κόλερ με δυνατό σουτ λίγο έξω από την περιοχή, μειώνει για τους φιλοξενούμενους.

63΄ - Διώχνει με γροθιές ο Παλεάρι το δυνατό σουτ από τον Μελιτσένκο.

54΄ - Νέα εξέταση από το VAR για πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, σε χέρι του Κατελάρη. Όμως εν τέλει προηγήθηκε χέρι του Σαμπορίτ και έτσι δόθηκε επιθετικό.

53΄ - Ο Χριστοδούλου λέει ξανά στοπ στην προβολή του Mπάγιτς, σε σέντρα από τον Μιραμόν.

52΄ - Εκτέλεση φάουλ από τον Μιλίτσεβιτς, ο Χριστοδούλου έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ.

49΄ - Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, με το σουτ από τον Κόλερ εντός περιοχής, να σταματά στο σώμα του Χριστοδούλου.

48΄ - Χλιαρό το σουτ από τον Ταμπέκου, μάζεψε ο Παλεάρι.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος.

Μετά από εξάλεπτη καθυστέρηση ολοκληρώνεται το α΄ μέρος.

45+3΄ - ΓΚΟΛ για την Krasava E.N.Y: Ο Τσεπάκ αξιοποιεί και αυτή την ευκαιρία και η Λεμεσιανή ομάδα διπλασιάζει τα τέρματά της.

44΄ - Νέα εξέταση από το VAR για πέναλτι υπέρ της Krasava E.N.Y, σε μαρκάρισμα του Μιλίτσεβιτς στον Ταμπέκου και καλεί τον ρεφ να το δει. Σφυρίζει ξανά πέναλτι ο Κωνσταντίνος Χρίστου.

41΄ - Ο Λαγιούνι με το αριστερό, στέλνει την μπάλα λίγο άουτ, από πολύ καλή θέση εντός περιοχής.

39΄ - Πάνω από τα δοκάρια του Παλεάρι, το πλασέ του Μπαχάσα, έπειτα από αντεπίθεση.

24΄ - ΓΚΟΛ για την Krasava E.N.Y: Ο Παλεάρι αποκρούει το πέναλτι του Μπαχάσα αλλά στην επαναφορά ο μέσος των γηπεδούχων, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

20΄ - Εξετάζεται περίπτωση πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μιραμόν στον Ταμπέκου. Πάει στο VAR ο Κωνσταντίνος Χρίστου μετά από υπόδειξη. Δίνει πέναλτι ο ρεφ.

5΄ - Σέντρα στην περιοχή της ΑΕΚ, με υπερένταση έδιωξε ο Παλεάρι.

Σέντρα στην αναμέτρηση

Krasava E.N.Y: Χριστοδούλου, Τσεπάκ, Ντε Λούκας, Αγγελή (58΄ Κονέ), Ντα Γκράσα, Κατελάρης, Κιάκος (78΄ Κιντιγιά), Μπαχάσα (78΄ Αθανασίου), Παπαφώτης (90΄ Δόσης), Ταμπέκου, Παπαστυλιανού (58΄ Μελιτσένκο).

AEK: Παλεάρι, Εκπολό (64΄ Ολιβάν), Μιλίτσεβιτς (75΄ Μιλίτσεβιτς), Σαμπορίτ, Μιραμόν, Λέδες (46΄ Πάνκοφ), Κόλερ, Λαγιούνι, Μράμπτι (46΄ Τρίκα), Τσακόν (84΄ Ναούμ), Μπάγιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 24΄ Μπαχάσα, 45+3΄ πέν. Τσεπάκ / 66΄ Κόλερ, 81΄ Τρίκα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 12΄ Αγγελή, 54΄ Ντε Λούκας, 65΄ Ταμπέκου / 23΄ Μιραμόν, 29΄ Λέδες, 45+1΄ Μιλίτσεβιτς, 54΄ Κόλερ, 71΄ Πάνκοφ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα