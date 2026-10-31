Aπόλλων-Πάφος: Συμβιβασμός στο φινάλε και χαμένη ευκαιρία!

Ισόπαλο 2-2 ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο που διεξήχθη στο στάδιο «Alphamega» για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τους Λεμεσιανούς να ανατρέπουν το σκορ και με τους Παφίτες να σώζουν τον βαθμό στο 88ο λεπτό!

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 28' με τον Λελέ, οι γαλάζιοι της Λεμεσού έφεραν τούμπα το ματς με γκολ των Όζμπολτ (37') και Τόμας (67') και στο φινάλε ο Άντερσον ισοφάρισε με εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος.

Απόλλωνας και Πάφος έχασαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την απώλεια της πρωτοπόρου ΑΕΚ και ο μεν να ανέβει στην κορυφή και η δε να πλησιάσει σε αυτήν. Η ομάδα της Λεμεσού έφτασε τους 16 βαθμούς και βρίσκεται στη δεύτερη θέση (-1) ενώ η παφιακή ομάδα είναι τέταρτη με 13 βαθμούς (εν αναμονή του αποτελέσματος του Ομόνοια-ΑΕΛ).

Ο αγώνας

Ο Απόλλωνας ήταν εμφανώς ανώτερος από την αντίπαλή του στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου και μετά το ακυρωθέν γκολ του Όζμπολτ (6') λόγω οφσάιντ του Κβίντα που κρίθηκε πως επηρέαζε τη φάση, είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με Μαλεκκίδη (14') και Όζμπολτ (19'). Η Πάφος απείλησε για πρώτη φορά με κεφαλιά του Λελέ στο 26' και δύο λεπτά αργότερα ο Βραζιλιάνος με νέα κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους (28'). Οι Λεμεσιανοί έφεραν το ματς στα ίσα με εξαιρετικό πλασέ του Όζμπολτ στο 37' μετά από λάθος στην άμυνας της Πάφου και ασίστ του Τόμας, ενώ στο 45+3' ο Σλοβένος έχασε την ευκαιρία να στείλει την ομάδα του με προβάδισμα στα αποδυτήρια, με τον Ντράγκομιρ νωρίτερα (41') να είχε κι αυτός ευκαιρία με κοντινή άστοχη κεφαλιά.

Η Πάφος απείλησε πρώτη στην επανάληψη (Γκούγκα 53'), ο Απόλλωνας είχε τριπλή ευκαιρία στο επόμενο λεπτό (54') και τελικά στο 67' ολοκλήρωσε την ανατροπή, με τον Όζμπολτ να βγάζει απίθανη κάθετη μπαλιά στον Τόμας που με πλασέ με τη μία νίκησε τον Μαγιέσκι για το 2-1. Η Πάφος προσπάθησε στο επόμενο διάστημα να πιέσει αλλά δεν μπορούσε να γίνει απειλητική, μέχρι που στο 86' ο νεοεισελθόντας Άντερσον κέρδισε πέναλτι για χέρι του Κονομή στην προσπάθειά του και το εκτέλεσε εύστοχα (88') ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος αγώνα

90+3' Γκόλντσον αντί Κονομή, Ούγκμπο αντί Εσκρίτσε.

90+2' Κίτρινη στον Λουίζ.

-Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις.

88' ΓΚΟΛ, 2-2 ισοφαρίζει η Πάφος με εκτέλεση πέναλτι του Άντερσον.

86' Πέναλτι για την Πάφο για χέρι του Κονομή.

83' Άντερσον αντί Λελέ, Πατράο αντί Μπρίτο, Ζαγκέ αντί Κορέια.

78' Βάισμπεκ και Ασουνσάο στις θέσεις των Τόμας και Όζμπολτ.

73΄ Μαμάντοφ και Κίνα αντί Ιωάννου και Γκούγκα.

73' Κίτρινη κάρτα στον Σέμα.

67' ΓΚΟΛ, 2-1 ο Απόλλωνας με τον Τόμας! Μετά από άψογη κάθετη ασίστ του Όζμπολτ και ωραίο πλασέ νίκησε τον Μαγιέσκι.

57' Σουτ του Τόμας, άστοχο.

54' Διπλή φάση για τον Απόλλωνα με τον Μαγιέσκι να σώζει την εστία του στις προσπάθειες των Ασόρο και Όζμπολτ, ακολούθησε σουτ του Ασόρο έξω.

53' Ευκαιρία για την Πάφο, ο Κουν έπεσε κι απέκρουσε το σουτ του Γκούγκα.

Δεύτερο ημίχρονο

45+4' Κίτρινη κάρτα σε Κορέια και Ιωάννου.

45+3' Αγγίζει το δεύτερο γκολ ο Όζμπολτ, ο Μαγιέσκι απέκρουσε το δυνατό του σουτ.

-Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις.

43' Σουτ του Κορέια, απέκρουσε ο Κουν.

41' Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο με άστοχη κεφαλιά του Ντράγκομιρ από κοντά.

39' Κίτρινη κάρτα στον Σούνιτς.

37' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει ο Απόλλωνας με Όζμπολτ! Μετά από λάθος στην άμυνα της Πάφου ο Τόμας έδωσε στον Σλοβένο που με εξαιρετικό φαλτσαριστό πλασέ έστειλε την μπάλα... δοκάρι και μέσα.

32' Mακρινό σουτ του Κβίντα, άστοχο.

28' ΓΚΟΛ, 1-0 η Πάφος με τον Λελέ! Με κοντινή κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ.

26' Πρώτη καλή ευκαιρία για την Πάφο με τον Κουν να σώζει στην κοντινή προσπάθεια του Λελέ.

19' Νέα φάση για τον Απόλλωνα με άστοχη κεφαλιά του Όζμπολτ.

14' O Mαλεκκίδης από κοντά δεν βρίσκει καλά την μπάλα και σπαταλά την ευκαιρία!

-Aκυρώνεται το γκολ του Όζμπολτ, καθώς ο Κβίντα, ο οποίος κρίθηκε πως επηρέασε τον Μπρίτο, ήταν σε θέση οφσάιντ.

8' Κλήθηκε στο on field review ο ρεφ Αντωνίου.

6' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Απόλλωνας με τον Όζμπολτ! Μετά από εκτέλεση φάουλ και ανεπιτυχή προσπάθεια του Μπρίτο να απομακρύνει η μπάλα κατέληξε στον επερχόμενο Σλοβένο που από το δεύτερο δοκάρι την έσπρωξε στα δίχτυα.

1' Κίτρινη κάρτα στον Μπράουν.

-Ξεκίνησε το ματς.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Κονομής (90+3' Γκόλντσον), Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Μπράουν, Εσκρίτσε (90+3' Ούγκμπο), Τόμας (78' Βάισμπεκ), Ασόρο (90+3' Μπαλογιάννης), Όζμπολτ (78' Ασουνσάο).

ΠΑΦΟΣ FC: Μαγιέσκι, Μπρούνο, Λουίζ, Μπρίτο (83' Πατράο), Ιωάννου (73' Μαμάντοφ), Γκούγκα (73' Κίνα), Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Σέμα, Κορέια (83' Ζαγκέ), Λελέ (83' Άντερσον).

ΣΚΟΡΕΡ: 37' Όζμπολτ, 67' Τόμας / 28' Λελέ, 88' πεν. Άντερσον

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 1' Μπράουν / 39' Σούνιτς, 45+4' Ιωάννου, 45+4' Κορέια, 73' Σέμα, 90+2' Λουίζ

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: La Penna Federico

AVAR: Χριστοφόρου Μάριος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης