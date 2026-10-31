Η Εβερτον έθεσε εκτός ομάδας τον Γκρίλις για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα

Πειθαρχικό ζήτημα με τον Τζακ Γκρίλις έχει προκύψει στην Έβερτον, με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό να μένει εκτός ομάδας και το μέλλον της παρουσίας του στα «ζαχαρωτά» να συγκεντρώνει πλέον αυξημένο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τη «Sun», ο ποδοσφαιριστής τιμωρήθηκε για αδικαιολόγητη απουσία από τις προπονήσεις. Είχε προηγουμένως χάσει την αναμέτρηση του περασμένου Σαββατοκύριακου με την Άρσεναλ λόγω ασθένειας, ωστόσο η απουσία του από το επόμενο παιχνίδι είχε διαφορετική αιτία.

Ο 31χρονος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη νίκη της Πέμπτης επί της Νιούκαστλ με 3-1 στο League Cup, με τον Ντέιβιντ Μόγιες να επιβεβαιώνει ότι ο αποκλεισμός του αποτέλεσε «απόφαση του συλλόγου» και να εκφράζει την πλήρη στήριξή του σε αυτήν.

Ο Γκρίλις μετακόμισε στην Έβερτον τον Αύγουστο ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ωστόσο, το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι στο εσωτερικό του συλλόγου υπήρχαν εξαρχής επιφυλάξεις σχετικά με τον τρόπο ζωής και τον επαγγελματισμό του, παρά την αναγνώριση της αγωνιστικής του ποιότητας.

Η «Sun» συνδέει τις ανησυχίες αυτές και με την προηγούμενη δύσκολη σεζόν του Άγγλου, κατά την οποία αντιμετώπισε κάταγμα στο πόδι και περιορίστηκε σε δύο γκολ σε 22 εμφανίσεις.

Πλέον, αναμένονται περισσότερες διευκρινίσεις από τη διοίκηση της Έβερτον για την πειθαρχική διαδικασία και τα επόμενα βήματα στην υπόθεση του Γκρίλις.

athletiko.gr