Ο Φασούλας για τη θέση του εκπροσώπου της ΕΟΚ στην ΕΟΕ

Τον Παναγιώτη Φασούλα κάλεσε η ΕΟΚ να αναλάβει την εκπροσώπησή της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από τη συγκεκριμένη θέση, με τις εξελίξεις να έρχονται μετά την προφυλάκισή του.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία περιγράφει αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών της και υπογραμμίζει ότι ζήτησε άμεσα επίσημη ενημέρωση από την ομοσπονδία για το πρόσωπο που θα την εκπροσωπεί στην ολομέλειά της.

Η ΕΟΚ ενημέρωσε το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου και ότι κάλεσε τον Παναγιώτη Φασούλα, ως αναπληρωματικό εκπρόσωπο, να αναλάβει τα καθήκοντα.

Ο παλαίμαχος διεθνής σέντερ είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στις εκλογές της ΕΟΚ το 2024, πίσω από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ενώ στη συνέχεια είχε παραιτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας.

Μένει πλέον να φανεί αν ο Φασούλας θα αποδεχθεί την πρόσκληση, καθώς στην ανακοίνωση της ΕΟΕ δεν διευκρινίζεται αν έχει απαντήσει σχετικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

«Μακριά από σκοπιμότητες και δημιουργία εντυπώσεων, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) προχωρά στην πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης. Με απόλυτο σεβασμό στον ελληνικό αθλητισμό, στους αθλητές μας και στους φιλάθλους, παραθέτουμε την αλληλουχία των πρόσφατων γεγονότων που αποκαλύπτουν την πραγματικότητα, και επιβεβαιώνουν πέρα από κάθε αμφισβήτηση την θεσμική λειτουργία της Επιτροπής:

Ως γνωστόν, την Κυριακή 25-10-2026, απολογήθηκε στον ανακριτή ο έως τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) κ. Λιόλιος, η δε απόφαση της προσωρινής κράτησής του ελήφθη περί τις 10μ.μ. της ίδιας ημέρας.

Την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 ζήτησε με επιστολή της προς την ΕΟΚ επίσημη έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την εφεξής εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ.

Το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, η ΕΟΚ, απαντώντας στην επιστολή της ΕΟΕ, της γνωστοποίησε επισήμως, ότι ο κ. Λιόλιος είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου της και ότι είχε καλέσει τον αναπληρωματικό εκπρόσωπό της, κ. Παναγιώτη Φασούλα, να αναλάβει καθήκοντα, σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας της 15.09.2024.

Καθίσταται, συνεπώς, σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενήργησε αμελλητί, σύμφωνα με το Καταστατικό της και την κείμενη νομοθεσία, τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και εξαντλώντας τα περιθώρια άσκησης των αρμοδιοτήτων της».

Πηγή: sport-fm.gr