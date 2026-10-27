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Tέλος ο Νώντας Χριστινάκης από το ΘΟΪ Λακατάμιας

ΓΗΠΕΔΟ

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Mετά το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Γ' κατηγορίας, παρελθόν από τον πάγκο του ΘΟΪ Λακατάμιας αποτελεί ο προπονητής Νώντας Χριστινάκης.

Σημειώνεται ότι η ομάδα της Λακατάμιας σε πέντε παιχνίδια μετρά μία νίκη, μία ισοπαλία και τρεις ήττες.

Η ανακοίνωση:

Η Ε.Ν. Θ.Ο.Ι. Λακατάμιας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Νώντα Χριστινάκη.

Ο κόουτς Χριστινάκης έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ομάδα και θα είναι για πάντα μέλος της οικογένειας του Θ.Ο.Ι.

Τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και του ευχόμαστε κάθε προσωπική ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

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