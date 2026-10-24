Από επιθετικός, έγινε... τερματοφύλακας ο 43άρης Παπαθανασίου!

Μία τιμωρία του ενός τερματοφύλακα και μία προσωπική υποχρεώση του άλλου τερματοφύλακα (παντρειά), ανάγκασαν την Αθλητική Ένωση Τρούλλων να πάει στη Γεροσκήπου και στον αγώνα με την τοπική ομάδα για την Επίλεκτη Κατηγορία, χωρίς... καθαρόαιμο πορτιέρο.

Και χρέη τερματοφύλακα είχε ένας γνωστός. Ο Ανδρέας Παπαθασίου.

Στα 43 του χρόνια έδειξε τις ικανότητές του και κάτω από τα δοκάρια αφού η ομάδα του απέδρασε με διπλό και είναι στο -1 από την κορυφή.

Να πούμε πως στην εν λόγω ομάδων παίζουν επίσης οι Ανδρέας Αβραάμ αλλά και ο Γιόζεφ Χουσμπάουερ.

Χ.Χ