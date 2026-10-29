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Eπανεκκίνηση με πειστικό τρόπο

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ δεν έχει την πολυτέλεια για άλλο χαμένο έδαφος

Το επόμενο εμπόδιο της Ομόνοιας δεν... παίρνει από αστεία. Η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος είναι διαφορετική για την ΑΕΛ, άρχισε δυναμικά όντας στη 2η θέση και στο -1 από την κορυφή κι έτσι θα βρεθεί στην πρωτεύουσα το προσεχές Σάββατο (31/10, 19:00) για να πάρει το τρίποντο. Οι πράσινοι λοιπόν αφήνουν πίσω την ήττα από την ΑΕΚ, καθώς όσο πιο γρήγορα συνέλθουν, τόσο πιο αποτελεσματικά ενδέχεται να προσεγγίσουν το παιχνίδι.

Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ δεν έχει την πολυτέλεια για άλλο χαμένο έδαφος. Ήδη έχει χάσει εννιά βαθμούς εκ των οποίων οι έξι μέσα στην έδρα του. Βρίσκεται στο -4 από την κορυφή, στα ψηλά γίνεται ήδη αρκετός συνωστισμός, άρα η αποστολή γίνεται εκ των πραγμάτων δύσκολη, σε μία χρονική περίοδο που προέρχεται από ανεπιτυχή αποτελέσματα αφού είχε προηγηθεί η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και η ήττα από τη Μπενφίκα. 

Παράλληλα με το βαθμολογικό όφελος, η αντίδραση είναι ακόμη ένα ζητούμενο για την ομάδα της πρωτεύουσας. Είναι παιχνίδι υψίστης σημασίας και στο οποίο θέλει να δώσει απαντήσεις και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, πριν μπει σε νέα... διαβολοβδομάδα (5/11-Νάιμεγκεν, 8/11-Ανόρθωση). Αναζητά λοιπόν επανεκκίνηση με πειστικό τρόπο. Δηλαδή και με καλή εμφάνιση.

Είναι σαφές πως ο Μπεργκ θα θελήσει να κατεβάσει τους τόνους, έτσι κι αλλιώς πανικός δεν υπάρχει, παρά τις απώλειες βαθμών. Και το όποιο βάρος, καλό θα ήταν να φύγει από τις πλάτες των παικτών για να αποδώσουν όπως αρμόζει σε τέτοιου είδους ντέρμπι. Έτσι κλειδί θα αποτελέσει ένα γρήγορο γκολ. Ο Νορβηγός τεχνικός δεν έχει τόση μεγάλη ευελιξία κινήσεων καθώς δεδομένα, εκτός είναι ο Χρίστου, οι Κουλιμπαλί και Ακιντόλα είναι αμφίβολοι, ενώ προστέθηκε και το νέο πρόβλημα με τον Νεγκό.

Σαν... εκδίκηση

Κάτι... χρωστάει στην ΑΕΛ! Η Ομόνοια στην κανονική διάρκεια της περσινής περιόδου πήρε δύο νίκες (5-0, 2-0), ωστόσο στην τελευταία χρονικά συνάντησή τους για το κύπελλο (προημιτελικά) και μετά από παιχνίδι διάρκειας 120 λεπτών, οι γαλαζοκίτρινοι «πάγωσαν» το ΓΣΠ με γκολ στην παράταση (2-1) που τους εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά. 

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