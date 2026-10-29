Ετοιμάζει αλλαγές, ελπίζει σε βελτίωση

Δύσκολη αποστολή θα έχει στη Λευκωσία η ΑΕΛ, που το Σάββατο (19:00) θα φιλοξενηθεί από την Ομόνοια. Η ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής έφερε έναν μικρό προβληματισμό, ωστόσο δεν υπάρχει κανένας πανικός και άπαντες ετοιμάζονται για ένα σημαντικό τεστ. Οι γαλαζοκίτρινοι με διπλό στο ΓΣΠ, θα στείλουν μήνυμα πως έχουν όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσουν.

Σίγουρα, η βελτίωση είναι επιτακτική, με τον προπονητή Ούγκο Μαρτίνς να ετοιμάζει διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Άρη. Οι Μουγκέ και Μιλοσάβλιεβιτς είναι δύο παίκτες που κτυπούν την πόρτα της ενδεκάδας, στο δεξί άκρο της επίθεσης και στο αριστερό άκρο της άμυνας αντίστοιχα. Αμφότεροι πέρασαν ως αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι, με τον πρώτο να κερδίζει το πέναλτι με το οποίο μείωσε σε 3-1 ο Γιόβετιτς.

Γενικά είναι ένα παιχνίδι που όποιοι και να παίξουν, θα πρέπει να είναι στα... πάνω τους.