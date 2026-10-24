Β' κατηγορία: Στα «βυσσινί» η κορυφή, χαμένο έδαφος για τη Δόξα!

Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' κατηγορίας και το ενδιαφέρον παραμένει στα ύψη!

Η Ένωση πήρε δύσκολη νίκη με 1-0 επί του Ηρακλή Γερολάκκου και... άρπαξε την κορυφή από τον Εθνικό κι έτσι βρίσκεται στο ρετιρέ μόνη με 13 βαθμούς. Η ΠΑΕΕΚ παραμένει στο... κυνήγι καθώς μετά την επικράτηση με 2-0 επί της ΜΕΑΠ, είναι στο -1 από την 1η θέση.

Απ' εκεί και πέρα, η Δόξα έχασε έδαφος καθώς γνώρισε την ισοπαλία (1-1) στο παιχνίδι με τον μαχητικό ΑΣΙΛ. Έτσι, η ομάδα της Κατωκοπιάς είναι στο -2.

Υπενθυμίζουμε πως χθες (23/10) ο Εθνικός πήρε τη νίκη επί της Αναγέννησης.

Tα αποτελέσματα της ημέρας (24/10)

ΑΕΠ Πολεμιδιών – Ακρίτας Χλώρακας 0-2

ΜΕΑΠ – ΠΑΕΕΚ 0-2

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Ερμής Αραδίππου 2-0

Χαλκάνορας – Σπάρτακος Κιτίου 2-1

Αγία Νάπα – Διγενής Μόρφου 2-1

ΑΣΙΛ – Δόξα Κατωκοπιάς 1-1

Ηρακλής Γερολάκκου – ΕΝ Παραλιμνίου 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ



