Β' κατηγορία: Στα «βυσσινί» η κορυφή, χαμένο έδαφος για τη Δόξα!
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε όλα τα αποτελέσματα της ημέρας (24/10)
Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' κατηγορίας και το ενδιαφέρον παραμένει στα ύψη!
Η Ένωση πήρε δύσκολη νίκη με 1-0 επί του Ηρακλή Γερολάκκου και... άρπαξε την κορυφή από τον Εθνικό κι έτσι βρίσκεται στο ρετιρέ μόνη με 13 βαθμούς. Η ΠΑΕΕΚ παραμένει στο... κυνήγι καθώς μετά την επικράτηση με 2-0 επί της ΜΕΑΠ, είναι στο -1 από την 1η θέση.
Απ' εκεί και πέρα, η Δόξα έχασε έδαφος καθώς γνώρισε την ισοπαλία (1-1) στο παιχνίδι με τον μαχητικό ΑΣΙΛ. Έτσι, η ομάδα της Κατωκοπιάς είναι στο -2.
Υπενθυμίζουμε πως χθες (23/10) ο Εθνικός πήρε τη νίκη επί της Αναγέννησης.
Tα αποτελέσματα της ημέρας (24/10)
ΑΕΠ Πολεμιδιών – Ακρίτας Χλώρακας 0-2
ΜΕΑΠ – ΠΑΕΕΚ 0-2
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Ερμής Αραδίππου 2-0
Χαλκάνορας – Σπάρτακος Κιτίου 2-1
Αγία Νάπα – Διγενής Μόρφου 2-1
ΑΣΙΛ – Δόξα Κατωκοπιάς 1-1
Ηρακλής Γερολάκκου – ΕΝ Παραλιμνίου 0-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ