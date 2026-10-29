Αποκλεισμός στο Ζάγκρεμπ για τον Παφιακό, αλλά το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται στο CEV Cup!

Δεν τα κατάφερε ο Kuutio Homes Παφιακός στην Κροατία. Η ομάδα του Γιώργου Πλατρίτη ηττήθηκε εκ νέου από τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ με 3-1 σετ στον επαναληπτικό του 1ου προκριματικού γύρου και αποχαιρέτησε το CEV Champions League.

Ο Παφιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να αιφνιδιάσει τους γηπεδούχους, κατακτώντας το πρώτο σετ με 21-25. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη, καθώς η κροατική ομάδα έβγαλε αντίδραση. Η Μλάντοστ ισοφάρισε παίρνοντας το δεύτερο σετ στις λεπτομέρειες με 25-22 και στη συνέχεια επικράστησε με 25-17 και 25-19.

Παρά την προσπάθεια, ο Παφιακός ολοκληρώνει την παρουσία του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πλέον, το ευρωπαϊκό του ταξίδι συνεχίζεται στους «32» του CEV Cup, όπου θα αντιμετωπίσει τη βελγική Νακ Ροζελάρε.