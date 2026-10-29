Μεγάλες εξαγγελίες στα 95χρονα του Ολυμπιακού: Κρατική ένεση €95.000 και έργα στον Προμαχώνα

Σε κλίμα συγκίνησης και περηφάνειας πραγματοποιείται απόψε στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία η επετειακή εκδήλωση για τα 95 χρόνια ιστορίας του Ολυμπιακού Λευκωσίας.

Η βραδιά επιφύλαξε εξαιρετικά νέα για το μέλλον του σωματείου, καθώς συνοδεύτηκε από δύο μεγάλες ειδήσεις που αφορούν τις υποδομές του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, ανακοίνωσε μια άκρως συμβολική κρατική εισφορά ύψους 95.000 ευρώ. Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση έχει ως ξεκάθαρο στόχο να στηρίξει έμπρακτα το σπουδαίο έργο που επιτελείται στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, σε μια εξίσου σπουδαία εξαγγελία προχώρησε και ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα συμβάλει οικονομικά στην τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο ιστορικό γήπεδο του σωματείου στον Προμαχώνα.